Felix Stray Kids Tunjukkan Warna Musik Personal Lewat ‘Slow It Down’

JawaPos.com – Felix Stray Kids menghadirkan sisi personalnya melalui single digital terbaru berjudul ‘Slow It Down’ yang dirilis bersama video musik pada 1 September 2026.

Lagu tersebut menjadi bagian dari proyek internal grup SKZ-PLAYER, sebuah rangkaian karya yang memberikan kesempatan kepada para member untuk memperlihatkan warna musik individual mereka. Kabar perilisan ini disampaikan Dispatch melalui laporan Reporter Yoo Ha-neul.

‘Slow It Down’ mengusung genre acoustic hip-hop dengan perpaduan petikan gitar yang bersih dan ketukan hip-hop. Vokal lembut Felix semakin memperkuat suasana nyaman yang menjadi karakter utama lagu.

Tak hanya menjadi penyanyi, Felix juga terlibat langsung dalam penulisan lirik dan komposisi, sehingga pesan yang disampaikan terasa lebih dekat dengan dirinya.

Felix mengajak pendengar untuk memperlambat langkah di tengah kehidupan yang bergerak terlalu cepat.

Lagu tersebut mengingatkan pentingnya mengambil waktu untuk berhenti sejenak, menikmati momen bersama orang-orang terkasih, serta kembali melihat impian yang terkadang terlupakan karena kesibukan.

Pesan sederhana itu menjadi sumber kehangatan utama dalam ‘Slow It Down’.

Noh Yoon-seo turut tampil sebagai pemeran utama video musik.

Ia memerankan karakter bernama Yoon-seo, seorang perempuan yang berusaha mengejar impiannya menjadi koki sambil tetap merawat adiknya.

Felix hadir sebagai sosok yang memberikan keberanian kepada Yoon-seo agar tidak menyerah mengejar cita-citanya. Kisah tersebut membuat pesan lagu tentang mimpi dan keberanian terasa semakin kuat secara visual.