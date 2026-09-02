Felix Stray Kids dan Roh Yoon Seo Tunjukkan Chemistry dalam MV Slow It Down

JawaPos.com - Belakangan ini, anggota boygrup Korea Stray Kids, Felix, merilis single digital bertajuk Slow It Down yang menuai perhatian penggemar.

Dilansir dari Soompi, Rabu (2/9), ternyata ia mengajak serta aktris bertalenta Roh Yoon Seo yang membuat penasaran tentang chemistry mereka

Telah dinanti, karya ini diketahui sebagai bagian dari proyek garapan mandiri Stray Kids, SKZ-PLAYER.

Dengan aktris Roh Yoon Seo yang membintangi video musiknya, Slow It Down membawa pesan tentang pentingnya sejenak bergerak melambat.

Tentunya di tengah dunia yang serba cepat ini kita mengenang kembali memori indah dan impian yang dibagi bersama orang-orang terkasih.

Kali ini, Felix turut berpartisipasi dalam penulisan lirik maupun komposisi lagu tersebut, yang makin menarik perhatian.

Roh Yoon-seo merupakan aktris dan model asal Korea Selatan, drama yang dibintangi beragam, mulai dari serial televisi Our Blues (2022) dan Crash Course in Romance (2023).

Sang aktris juga berperan di film 20th Century Girl (2022) dan Hear Me: Our Summer (2024), ia membawa meraih sejumlah penghargaan Aktris Pendatang Baru Terbaik.