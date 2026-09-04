‘THIS & THAT’ Tembus 50 Ribu Penjualan di Prancis, Stray Kids Makin Mendunia 

stray kids (dispatch)

JawaPos.com – Stray Kids membuktikan kekuatan mereka di pasar musik internasional. Menurut laporan Dispatch, JYP Entertainment mengumumkan bahwa mini album “THIS & THAT” telah memperoleh sertifikasi Gold dari French Phonographic Association (SNEP).

Sertifikasi tersebut diberikan kepada album yang mencatat penjualan sedikitnya 50 ribu unit di Prancis, dan “THIS & THAT” berhasil mencapai angka tersebut hanya sekitar 20 hari setelah dirilis pada 7 Agustus 2026.

Pencapaian ini menjadi sertifikasi Gold keenam Stray Kids di Prancis. Sebelumnya, sejumlah album mereka seperti “KARMA”, “★★★★★ (5-STAR)”, “ROCK-STAR”, “ATE”, dan “HOP” juga berhasil mendapatkan pengakuan serupa.

Konsistensi tersebut memperlihatkan bahwa popularitas Stray Kids di Prancis terus bertahan sekaligus memperkuat posisi mereka sebagai salah satu grup K-Pop dengan basis penggemar global yang solid.

Tak hanya di Eropa, “THIS & THAT” juga menunjukkan performa kuat di Amerika Serikat. Mini album tersebut masih bertahan di Top 10 Billboard 200 selama tiga pekan berturut-turut.

Setelah langsung debut di posisi pertama pada chart bertanggal 22 Agustus, album tersebut berada di peringkat ketiga pada pekan berikutnya sebelum menempati posisi kedelapan dalam daftar terbaru.

Prestasi di Billboard 200 semakin menambah catatan sejarah Stray Kids. Dengan pencapaian tersebut, grup beranggotakan delapan orang ini disebut telah mengoleksi sembilan album yang berhasil debut di posisi No. 1 Billboard 200, menjadikan mereka grup dengan jumlah debut puncak terbanyak di Billboard 200 pada abad ke-21.

Kesuksesan “THIS & THAT” menunjukkan bahwa perjalanan Stray Kids tidak hanya kuat di Korea Selatan, tetapi juga terus berkembang di berbagai pasar musik dunia.

Sertifikasi Gold di Prancis sekaligus performa konsisten di Billboard menjadi bukti bahwa rilisan terbaru mereka mampu mempertahankan perhatian pendengar internasional.

Setelah mencatat sederet prestasi melalui musik, Stray Kids juga akan kembali bertemu langsung dengan penggemar melalui festival baru berjudul “STRAYCITY.”