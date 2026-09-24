Roy Kim Gandeng Choo Young Woo dan Taecyeon dalam Short Film “Cry Out Loud”

JawaPos.com – Roy Kim menghadirkan cara unik untuk memperkenalkan lagu terbarunya melalui dua short film emosional.

Menurut laporan allkpop, Choo Young Woo dan Taecyeon tampil dalam short film untuk single baru Roy Kim berjudul “Cry Out Loud”, dengan masing-masing aktor membawakan lirik lagu melalui narasi dan ekspresi penuh perasaan.

Short film pertama dirilis pada 21 September, menampilkan Choo Young Woo, sementara video kedua menyusul pada 22 September dengan Taecyeon.

Alih-alih menggunakan banyak properti atau latar yang rumit, kedua video justru mengandalkan ekspresi wajah, tatapan mata, serta kekuatan suara para aktor untuk menyampaikan emosi dari lagu tersebut.

Choo Young Woo membawakan lirik dengan nada tenang dan terukur sehingga menghadirkan kesan lembut. Sementara itu, Taecyeon memberikan interpretasi yang lebih intens, seolah berada di ambang tangis ketika mengucapkan kalimat-kalimat dalam lagu.

Perbedaan cara penyampaian tersebut membuat satu lirik yang sama terasa memiliki warna emosional yang berbeda.

Menariknya, setiap short film ditutup dengan potongan vokal Roy Kim dari “Cry Out Loud”. Perpaduan antara narasi kedua aktor dan suara Roy Kim secara perlahan membangun emosi hingga mencapai klimaks, sekaligus memberikan sedikit gambaran mengenai atmosfer musik yang akan dibawa dalam single terbaru tersebut.

“Cry Out Loud” akan menjadi rilisan Roy Kim yang hadir pada bulan Oktober selama tiga tahun berturut-turut, setelah sebelumnya merilis “If You Ask Me What Love Is” pada 2024 dan “I Can't Express It Differently” pada 2025. Single terbaru ini dijadwalkan meluncur pada 6 Oktober melalui berbagai platform musik digital.

Setelah comeback musiknya, Roy Kim juga telah menyiapkan agenda panggung. Ia akan menggelar konser solo di KSPO DOME, Seoul, pada 21 dan 22 November 2026, sebelum melanjutkan tur “2026-27 ROY KIM LIVE TOUR” ke sejumlah kota di Asia.