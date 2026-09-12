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Leni Setya Wati
Sabtu, 12 September 2026 | 14.02 WIB

Cha Jun-hwan dan Seo Sumin Jadi Bintang MV “Sparkle” Versi Remake Roy Kim

Roy kim (x @tang_kira) - Image

Roy kim (x @tang_kira)

JawaPos.com – Roy Kim hadirkan karya terbaru melalui versi remake lagu “Sparkle”. Perilisan tersebut semakin menarik perhatian karena menghadirkan atlet figure skating Cha Jun-hwan dan aktris Seo Sumin sebagai pemeran utama dalam video musiknya.

Kehadiran dua bintang tersebut memberikan warna berbeda pada “Sparkle”. Cha Jun-hwan dan Seo Sumin membawa kisah dalam lagu ke dalam rangkaian adegan visual yang menonjolkan hubungan serta emosi antarkarakter.

Chemistry keduanya menjadi salah satu daya tarik utama MV yang mendampingi rilisan terbaru Roy Kim.

Sparkle” sendiri merupakan lagu yang mendapatkan sentuhan baru melalui interpretasi Roy Kim.

Sebagai penyanyi yang dikenal lewat karakter vokal emosional dan karya-karya bernuansa hangat, Roy Kim berusaha menghadirkan kembali lagu tersebut dengan pendekatan musikal yang sesuai dengan warna suaranya.

Menurut laporan allkpop, Cha Jun-hwan dan Seo Sumin dipercaya menjadi pemeran utama dalam MV remake “Sparkle”.

Keterlibatan Cha Jun-hwan juga menjadi perhatian tersendiri karena sang atlet selama ini lebih dikenal melalui kiprahnya di dunia figure skating, sementara Seo Sumin menambah kekuatan akting dalam menyampaikan cerita visual lagu.

Perpaduan musik Roy Kim dengan penampilan Cha Jun-hwan dan Seo Sumin membuat MV “Sparkle” terasa seperti sebuah cerita pendek yang melengkapi pesan lagu.

Editor: Novia Tri Astuti
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