Cha Jun-hwan dan Seo Sumin Jadi Bintang MV “Sparkle” Versi Remake Roy Kim

Roy kim (x @tang_kira)
JawaPos.com – Roy Kim hadirkan karya terbaru melalui versi remake lagu “Sparkle”. Perilisan tersebut semakin menarik perhatian karena menghadirkan atlet figure skating Cha Jun-hwan dan aktris Seo Sumin sebagai pemeran utama dalam video musiknya.
Kehadiran dua bintang tersebut memberikan warna berbeda pada “Sparkle”. Cha Jun-hwan dan Seo Sumin membawa kisah dalam lagu ke dalam rangkaian adegan visual yang menonjolkan hubungan serta emosi antarkarakter.
Chemistry keduanya menjadi salah satu daya tarik utama MV yang mendampingi rilisan terbaru Roy Kim.
Sebagai penyanyi yang dikenal lewat karakter vokal emosional dan karya-karya bernuansa hangat, Roy Kim berusaha menghadirkan kembali lagu tersebut dengan pendekatan musikal yang sesuai dengan warna suaranya.
Menurut laporan allkpop, Cha Jun-hwan dan Seo Sumin dipercaya menjadi pemeran utama dalam MV remake “Sparkle”.
Keterlibatan Cha Jun-hwan juga menjadi perhatian tersendiri karena sang atlet selama ini lebih dikenal melalui kiprahnya di dunia figure skating, sementara Seo Sumin menambah kekuatan akting dalam menyampaikan cerita visual lagu.
Perpaduan musik Roy Kim dengan penampilan Cha Jun-hwan dan Seo Sumin membuat MV “Sparkle” terasa seperti sebuah cerita pendek yang melengkapi pesan lagu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022