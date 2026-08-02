30 Tahun Berkarya, Kim Jong Kook Rilis Proyek Album Baru Bersama Roy Kim

JawaPos.com – Kim Jong Kook bersiap merayakan perjalanan kariernya yang memasuki 30 tahun dengan sebuah proyek album spesial.

Kabar tersebut diumumkan pada 31 Juli oleh agensinya, Galaxy Corporation, yang mengungkap bahwa album peringatan ini akan melibatkan sejumlah musisi ternama sebagai kolaborator.

Dikutip dari allkpop, proyek tersebut akan dirilis secara bertahap dalam bentuk single digital sebelum akhirnya dirangkum menjadi satu album penuh.

Setiap lagu akan dikerjakan bersama kreator yang berbeda, sementara Kim Jong Kook akan membawakannya dengan warna vokal khas yang telah melekat selama tiga dekade berkarier di industri musik Korea.

Kolaborasi pertama dipastikan menghadirkan Roy Kim sebagai penulis sekaligus rekan musik untuk lagu pembuka proyek anniversary tersebut.

Sebelumnya, Kim Jong Kook sempat membocorkan rencana album ini saat tampil di program tvN "You Quiz on the Block", dengan mengatakan bahwa ia sedang menerima lagu dari berbagai musisi berbakat untuk proyek spesial tersebut.

Tak hanya merilis lagu baru, Kim Jong Kook juga akan mempersembahkan penampilan perdana lagu tersebut dalam konser encore "Kim Jong Kook 30th Anniversary Concert: The Originals – Seoul Encore" yang digelar pada 15–16 Agustus di Blue Square Woori WON Banking Hall, Seoul.