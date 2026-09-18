Roy Kim Siap Gelar Konser Perdana di KSPO Dome Sejak Debut

JawaPos.com – Roy Kim membuat pencapaian baru dalam perjalanan kariernya. Untuk pertama kalinya sejak debut, ia akan menggelar konser solo di KSPO Dome, Seoul, yang dikenal sebagai salah satu panggung impian bagi banyak musisi.
Konser berjudul “2026-27 Roy Kim Live Tour R:O in Seoul” akan berlangsung pada 21 dan 22 November 2026.
Penjualan tiket khusus anggota fan club dijadwalkan dibuka pada 16 September, sementara penjualan umum akan dimulai pada 17 September di waktu yang sama.
Roy Kim bukan pendatang baru dalam urusan konser yang mendapat sambutan besar. Ia telah menggelar konser akhir tahun secara rutin sejak 2022 hingga 2025 dan berhasil menjual seluruh tiket konser solonya selama empat tahun berturut-turut.
Bahkan, konser Seoul untuk tur “2025-26 Roy Kim Live Tour ja, daumm” tahun lalu dilaporkan sold out hanya dalam waktu tujuh menit setelah penjualan tiket dibuka.
Menurut laporan Dispatch, skala konser Roy Kim tahun ini mengalami peningkatan signifikan dengan perpindahan venue ke KSPO Dome.
Kehadiran di arena tersebut menjadi salah satu pencapaian baru bagi sang penyanyi, terlebih ia juga akan memperkenalkan musik terbaru melalui single “Cry Loudly” yang dijadwalkan dirilis pada 6 Oktober 2026.
Setelah menyelesaikan rangkaian konser di Seoul, Roy Kim tidak langsung mengakhiri perjalanan turnya.
Ia akan membawa “R:O” ke sejumlah kota di Asia, dimulai dari Hong Kong pada 9 Januari 2027, kemudian Bangkok pada 16 Januari, New Taipei pada 30 Januari, dan Tokyo pada 6 Februari.
Dengan venue yang lebih besar, musik baru, serta rangkaian tur lintas negara, konser “2026-27 Roy Kim Live Tour R:O” menjadi fase baru dalam perjalanan panggung Roy Kim.
Penggemar di Seoul akan menjadi yang pertama menyaksikan pertunjukan tersebut sebelum sang penyanyi melanjutkan perjalanan musiknya ke berbagai kota di Asia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022