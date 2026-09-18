Roy Kim Siap Gelar Konser Perdana di KSPO Dome Sejak Debut

Roy kim (x @tang_kira)

JawaPos.com – Roy Kim membuat pencapaian baru dalam perjalanan kariernya. Untuk pertama kalinya sejak debut, ia akan menggelar konser solo di KSPO Dome, Seoul, yang dikenal sebagai salah satu panggung impian bagi banyak musisi.

Konser berjudul “2026-27 Roy Kim Live Tour R:O in Seoul” akan berlangsung pada 21 dan 22 November 2026.

Penjualan tiket khusus anggota fan club dijadwalkan dibuka pada 16 September, sementara penjualan umum akan dimulai pada 17 September di waktu yang sama.

Roy Kim bukan pendatang baru dalam urusan konser yang mendapat sambutan besar. Ia telah menggelar konser akhir tahun secara rutin sejak 2022 hingga 2025 dan berhasil menjual seluruh tiket konser solonya selama empat tahun berturut-turut.

Bahkan, konser Seoul untuk tur “2025-26 Roy Kim Live Tour ja, daumm” tahun lalu dilaporkan sold out hanya dalam waktu tujuh menit setelah penjualan tiket dibuka.

Menurut laporan Dispatch, skala konser Roy Kim tahun ini mengalami peningkatan signifikan dengan perpindahan venue ke KSPO Dome.

Kehadiran di arena tersebut menjadi salah satu pencapaian baru bagi sang penyanyi, terlebih ia juga akan memperkenalkan musik terbaru melalui single “Cry Loudly” yang dijadwalkan dirilis pada 6 Oktober 2026.

Setelah menyelesaikan rangkaian konser di Seoul, Roy Kim tidak langsung mengakhiri perjalanan turnya.

Ia akan membawa “R:O” ke sejumlah kota di Asia, dimulai dari Hong Kong pada 9 Januari 2027, kemudian Bangkok pada 16 Januari, New Taipei pada 30 Januari, dan Tokyo pada 6 Februari.

Dengan venue yang lebih besar, musik baru, serta rangkaian tur lintas negara, konser “2026-27 Roy Kim Live Tour R:O” menjadi fase baru dalam perjalanan panggung Roy Kim.

Penggemar di Seoul akan menjadi yang pertama menyaksikan pertunjukan tersebut sebelum sang penyanyi melanjutkan perjalanan musiknya ke berbagai kota di Asia.

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