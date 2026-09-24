Usai Bergabung dengan Agensi Baru, Jeongyeon TWICE Nikmati Hari-Hari Santai

JawaPos.com – Jeongyeon TWICE curi perhatian lewat unggahan sederhana yang memperlihatkan sisi santai kehidupannya.

Menurut laporan allkpop, Jeongyeon membagikan sejumlah foto melalui Instagram pada 21 September dengan keterangan singkat “Summer”, menampilkan suasana penuh ketenangan di tengah perjalanan menuju babak baru kariernya.

Dalam foto-foto tersebut, Jeongyeon tampil dengan gaya kasual yang tetap memancarkan kesan elegan.

Ia mengenakan gaun putih yang dipadukan dengan cardigan dan sepatu boots, sementara latar pepohonan serta hamparan rumput hijau memberikan nuansa musim panas yang natural. Senyum cerah Jeongyeon juga menjadi salah satu detail yang menarik perhatian penggemar.

Salah satu momen yang paling mencuri perhatian memperlihatkan Jeongyeon menikmati waktu di ruang terbuka dengan ekspresi lepas. Ia bahkan terlihat berbaring di atas rumput sambil merentangkan kedua tangannya.

Potret tersebut memberikan gambaran tentang keseharian Jeongyeon yang lebih santai dan jauh dari hiruk-pikuk aktivitas panggung.

Unggahan ini hadir setelah Jeongyeon resmi membuka lembaran baru dalam kariernya. Pada Agustus lalu, ia meninggalkan JYP Entertainment setelah sekitar 11 tahun bernaung di agensi tersebut dan menandatangani kontrak eksklusif dengan VARO Entertainment.

Agensi tersebut menyatakan akan mendukung Jeongyeon untuk mengembangkan tantangan baru sebagai aktris, sembari tetap melanjutkan aktivitasnya bersama TWICE.

Perubahan agensi tersebut juga semakin memperkuat perhatian terhadap kemungkinan aktivitas akting Jeongyeon di masa mendatang.