Jeongyeon TWICE Tinggalkan JYP Entertainment, Gabung Agensi Baru untuk Kembangkan Karier Akting

JawaPos.com - Jeongyeon TWICE membuka lembaran baru dalam perjalanan kariernya.

Setelah bertahun-tahun berada di bawah JYP Entertainment, sejak masih remaja, Jeongyeon memutuskan melanjutkan langkahnya bersama agensi baru.

Mengutip laporan Dispatch, Baro Entertainment mengumumkan bahwa mereka telah menjalin hubungan baru dengan Yoo Jeong-yeon dan siap mendukung berbagai aktivitas sang artis, terutama di bidang akting.

Baro Entertainment menyambut kedatangan Jeongyeon dengan antusias. Agensi tersebut mengatakan bahwa mereka tertarik dengan beragam pesona dan potensi Jeongyeon yang dinilai tidak terbatas.

Mereka juga menyoroti ketulusan serta kesungguhan Jeongyeon terhadap dunia akting. Agensi berjanji memberikan dukungan agar Jeongyeon dapat menjalani tantangan barunya sebagai aktris tanpa mengesampingkan aktivitasnya bersama TWICE.

Jeongyeon sendiri turut menyampaikan kabar perpindahan agensi melalui media sosial. Ia mengungkapkan bahwa meninggalkan perusahaan yang telah menemaninya sejak masa remaja bukanlah keputusan kecil.

Jeongyeon kemudian menyampaikan rasa terima kasih kepada para member TWICE, ONCE, serta keluarga besar JYP Entertainment yang telah membantunya tumbuh selama bertahun-tahun.

Meski berganti agensi, satu hal yang ditegaskan Jeongyeon tidak akan berubah: TWICE tetap menjadi bagian penting dalam hidupnya.

Jeongyeon menegaskan bahwa dirinya akan terus menjaga TWICE dan tetap memprioritaskan kesempatan untuk berdiri di hadapan penggemar sebagai member grup.