Jeongyeon TWICE Tampil Memesona dalam Foto Profil Terbaru Usai Gabung VARO Entertainment

jeongyeon (x @npomvtt)
JawaPos.com – Jeongyeon TWICE, curi perhatian lewat penampilan terbarunya. Pada 14 September 2026, VARO Entertainment merilis empat foto profil baru sang idol yang memperlihatkan sisi berbeda dari dirinya.
Dengan gaya yang simpel dan bersih, Jeongyeon berhasil menonjolkan pesona chic yang effortless.
Dalam foto-foto tersebut, Jeongyeon tampil dengan styling yang minimalis namun tetap berkelas.
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Tatapan serta ekspresinya memberikan kesan dewasa dan elegan, sekaligus memperlihatkan transformasi citra yang semakin matang.
Pemotretan ini menjadi salah satu langkah awal Jeongyeon memperkenalkan dirinya sebagai artis di bawah naungan agensi barunya.
Menurut laporan Soompi, Jeongyeon resmi bergabung dengan VARO Entertainment setelah mengakhiri kerja sama dengan agensi lamanya, JYP Entertainment, pada Agustus 2026.
VARO Entertainment merupakan agensi yang menaungi sejumlah aktor, termasuk kakak perempuan Jeongyeon, Gong Seung Yeon, serta Byeon Woo Seok, Jin Goo, dan Lee Chae Min.
Meski pindah agensi, Jeongyeon tetap akan melanjutkan aktivitasnya bersama TWICE. VARO Entertainment sebelumnya menegaskan bahwa mereka akan memberikan dukungan agar Jeongyeon dapat mengembangkan tantangan baru di bidang akting sekaligus menjalankan aktivitas grupnya dengan lancar.
Debut bersama TWICE sejak 2015 membuat Jeongyeon telah menjalani lebih dari satu dekade perjalanan sebagai idol.
Kini, dengan dukungan agensi baru dan potensi untuk mengeksplorasi dunia akting, foto profil terbaru tersebut seolah menjadi pembuka bagi babak baru dalam karier Jeongyeon tanpa meninggalkan identitasnya sebagai bagian dari TWICE.
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Jawa Pos
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