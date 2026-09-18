Lee Seo Jin, Han Ji Min, Joohoney, dan Jeongyeon Gabung Variety Show Baru Na Young Suk

JawaPos.com – Produser Na Young Suk menghadirkan variety show terbaru berjudul “Just Friends” yang mempertemukan sejumlah selebritas dengan hubungan pertemanan yang telah terjalin selama bertahun-tahun.

Program ini akan mengajak tiga pasangan sahabat pria dan wanita melakukan perjalanan bersama sambil berbagi cerita dan momen spontan.

Menurut pengumuman tvN deretan pemeran “Just Friends” terdiri dari Lee Seo Jin dan Han Ji Min, Kim Yong Gun dan Park Jung Soo, serta Joohoney MONSTA X dan Jeongyeon TWICE.

Ketiganya memiliki latar hubungan pertemanan yang berbeda, sehingga setiap pasangan diperkirakan menghadirkan dinamika tersendiri.

Lee Seo Jin dan Han Ji Min menjadi salah satu pasangan yang paling menarik perhatian.

Keduanya pertama kali bertemu ketika membintangi drama “Lee San, Wind of the Palace” pada 2007 dan telah mempertahankan persahabatan mereka selama hampir dua dekade.

Kebiasaan Lee Seo Jin menggoda Han Ji Min juga disebut masih berlanjut, meski kini Han Ji Min mulai membalas keisengannya.