Doctor X Ungkap Sisi Baru Lee Jung Eun sebagai Jang Hee Sook

JawaPos.com – Lee Jung Eun bagikan pandangannya mengenai karakter yang ia mainkan dalam drama medis terbaru “Doctor X”.

Dalam drama ini, ia berperan sebagai Jang Hee Sook, kepala sebuah agensi tenaga medis yang sangat berorientasi pada keuntungan.

Di balik sikap santai dan mudah bergaul, Hee Sook ternyata merupakan sosok penuh perhitungan yang memiliki kemampuan membaca situasi dan mengendalikan orang lain.

Lee Jung Eun menjelaskan bahwa Jang Hee Sook merupakan karakter realistis yang bahkan melihat orang-orang yang menangani kehidupan manusia sebagai bagian dari target bisnis.

Meski dari luar terlihat ringan dan banyak bicara, ia ingin menghadirkan sisi berwibawa dari seorang profesional di bidang penjualan.

Perpaduan antara karakter yang tampak santai dan pola pikir yang dingin menjadi tantangan tersendiri bagi Lee Jung Eun dalam membangun sosok Hee Sook.

Jang Hee Sook memiliki hubungan erat dengan Gye Soo Jung yang diperankan Kim Ji Won. Soo Jung merupakan ahli bedah jenius yang dikenal sebagai “Doctor X” dan mengandalkan kemampuan operasi untuk menghadapi sistem rumah sakit yang penuh masalah.

Hee Sook menjadi sosok yang menghubungkan Soo Jung dengan berbagai pekerjaan medis melalui agensinya.

Menurut laporan Soompi, Lee Jung Eun mengaku merasakan chemistry khusus dengan Kim Ji Won selama proses syuting. Ia menggambarkan Kim Ji Won sebagai aktris dengan energi yang kuat dan mendalam.