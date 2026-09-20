Doctor X Ungkap Sisi Baru Lee Jung Eun sebagai Jang Hee Sook

lee jung eun (x @kjwonedayph)
JawaPos.com – Lee Jung Eun bagikan pandangannya mengenai karakter yang ia mainkan dalam drama medis terbaru “Doctor X”.
Dalam drama ini, ia berperan sebagai Jang Hee Sook, kepala sebuah agensi tenaga medis yang sangat berorientasi pada keuntungan.
Di balik sikap santai dan mudah bergaul, Hee Sook ternyata merupakan sosok penuh perhitungan yang memiliki kemampuan membaca situasi dan mengendalikan orang lain.
Lee Jung Eun menjelaskan bahwa Jang Hee Sook merupakan karakter realistis yang bahkan melihat orang-orang yang menangani kehidupan manusia sebagai bagian dari target bisnis.
Meski dari luar terlihat ringan dan banyak bicara, ia ingin menghadirkan sisi berwibawa dari seorang profesional di bidang penjualan.
Perpaduan antara karakter yang tampak santai dan pola pikir yang dingin menjadi tantangan tersendiri bagi Lee Jung Eun dalam membangun sosok Hee Sook.
Jang Hee Sook memiliki hubungan erat dengan Gye Soo Jung yang diperankan Kim Ji Won. Soo Jung merupakan ahli bedah jenius yang dikenal sebagai “Doctor X” dan mengandalkan kemampuan operasi untuk menghadapi sistem rumah sakit yang penuh masalah.
Hee Sook menjadi sosok yang menghubungkan Soo Jung dengan berbagai pekerjaan medis melalui agensinya.
Menurut laporan Soompi, Lee Jung Eun mengaku merasakan chemistry khusus dengan Kim Ji Won selama proses syuting. Ia menggambarkan Kim Ji Won sebagai aktris dengan energi yang kuat dan mendalam.
Meskipun hubungan kedua karakter mereka berawal dari sebuah kontrak profesional, tatapan dan interaksi keduanya secara alami membangun ikatan yang kompleks dan halus.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang
Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!
Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022