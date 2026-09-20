Doctor X Rilis Poster Terbaru, Kim Ji Won Tampil Misterius dengan Jas Putih Berlumuran Darah

kim ji won (x @hengdianhalmoni)
JawaPos.com – Kim Ji Won curi perhatian lewat penampilannya dalam poster terbaru drama medis “Doctor X”.
Dalam poster tersebut, sang aktris tampil sebagai dokter dengan tatapan tajam dan ekspresi tanpa ragu, sementara jas putih serta tangannya terlihat berlumuran darah. Visual ini langsung memperlihatkan sisi gelap karakter yang akan diperankannya.
Kim Ji Won berperan sebagai Gye Soo Jung, seorang dokter bedah jenius yang memiliki kemampuan medis luar biasa.
Ia bukan sekadar dokter yang menjalankan prosedur medis, tetapi sosok yang berani menghadapi sistem rumah sakit yang dipenuhi berbagai kepentingan dan korupsi.
Gye Soo Jung digambarkan sebagai sosok dark hero yang memilih mengandalkan kemampuan dan keahliannya untuk menghadapi kekuatan besar di Guseo University Hospital.
Dengan keberanian serta prinsipnya sendiri, ia berusaha menunjukkan makna seorang dokter sekaligus menantang struktur yang dikenal sebagai “white mafia” di rumah sakit tersebut.
Menurut laporan Soompi, poster terbaru Doctor X menampilkan Gye Soo Jung dengan tatapan tegas mengarah ke kamera.
Darah yang terlihat pada tangan dan jas putihnya semakin memperkuat kesan bahwa karakter tersebut akan terlibat dalam situasi penuh tekanan.
Tim produksi juga menyebut poster itu menggambarkan sosok Gye Soo Jung yang mengambil kendali ruang operasi dan siap menghadapi kekuatan rumah sakit.
Drama ini merupakan medical noir yang diadaptasi dari serial Jepang. Selain Kim Ji Won, jajaran pemainnya juga mencakup Lee Jung Eun yang berperan sebagai Jang Hee Sook, kepala sebuah perusahaan perekrutan tenaga medis.
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