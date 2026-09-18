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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 19 September 2026 | 03.14 WIB

Kim Ji Won Kenakan Jas Putih Berlumuran Darah dalam Poster Terbaru ‘Doctor X'

Kim Ji Won dalam Drama X (Soompi) - Image

Kim Ji Won dalam Drama X (Soompi)

JawaPos.com – Kim Ji Won tampil sebagai pahlawan gelap dengan jas dokter putih berlumuran darah dalam drama medis noir terbaru, “Doctor X”.

Dilansir dari laman Soompi pada Jum'at (18/9), Drama produksi SBS tersebut mengangkat kisah Gye Soo Jung, seorang ahli bedah jenius yang membuktikan makna seorang dokter melalui kemampuan medisnya.

Karakter tersebut digambarkan berani menghadapi Rumah Sakit Universitas Guseo yang dipenuhi praktik korupsi hanya dengan mengandalkan keterampilan luar biasa yang dimilikinya.

Poster terbaruDoctor X” memperlihatkan Kim Ji Won dalam perannya sebagai Gye Soo Jung dengan tatapan tegas dan ekspresi tanpa emosi.

Tangan serta jas dokter putih yang dikenakannya tampak berlumuran darah, memperkuat kesan dirinya sebagai sosok dokter yang berani menghadapi berbagai kekuatan di rumah sakit tersebut.

Drama ini merupakan adaptasi dari serial Jepang populer dengan judul yang sama dan menghadirkan kisah medis dengan nuansa gelap serta penuh ketegangan.

Tim produksi “Doctor X” menyebut poster tersebut menggambarkan kehadiran Gye Soo Jung yang berwibawa ketika memimpin ruang operasi.

Karakter Kim Ji Won itu akan menghadapi kelompok yang disebut sebagai “mafia putih” di Rumah Sakit Universitas Guseo melalui kemampuan dan prinsipnya sebagai seorang dokter. “Doctor X” dijadwalkan tayang perdana pada 9 Oktober 2026.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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