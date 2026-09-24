Jeonghan dan Joshua SEVENTEEN Umumkan Debut Unit JxJ Lewat Teaser “DREAMSCAPE”

Jeonghan dan joshua (x @kpop_herald)
JawaPos.com – Jeonghan dan Joshua buka babak baru dalam perjalanan musik mereka sebagai duo. Menurut laporan Soompi, dua member SEVENTEEN tersebut akan resmi debut sebagai unit bernama JxJ melalui mini album pertama berjudul “DREAMSCAPE” pada 19 Oktober.
Pengumuman ini disertai teaser perdana yang langsung memperkenalkan nuansa misterius dari proyek tersebut.
“DREAMSCAPE” mengangkat konsep tentang dunia mimpi, dengan mengeksplorasi dua bentuk mimpi yang berbeda.
Salah satunya adalah fantasi yang muncul secara tidak sadar ketika seseorang tertidur, sementara yang lainnya merupakan gambaran ideal yang ingin diwujudkan dalam kehidupan nyata.
Kedua sisi tersebut kemudian digambarkan saling bertemu dan bertabrakan hingga batas antara kenyataan dan fantasi menjadi semakin samar.
Konsep tersebut menjadi ruang bagi Jeonghan dan Joshua untuk tampil sebagai dua sosok yang bergerak di antara dunia nyata dan alam mimpi.
PLEDIS Entertainment menjelaskan bahwa keduanya akan menghadirkan pengalaman audiovisual yang memanfaatkan ketegangan estetis ketika batas antara dua dunia tersebut mulai menghilang.
Teaser “DREAMSCAPE” turut memperkuat kesan tersebut dengan atmosfer yang terasa penuh teka-teki.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan
Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022