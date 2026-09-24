Jeonghan dan Joshua SEVENTEEN Umumkan Debut Unit JxJ Lewat Teaser “DREAMSCAPE”

JawaPos.com – Jeonghan dan Joshua buka babak baru dalam perjalanan musik mereka sebagai duo. Menurut laporan Soompi, dua member SEVENTEEN tersebut akan resmi debut sebagai unit bernama JxJ melalui mini album pertama berjudul “DREAMSCAPE” pada 19 Oktober.

Pengumuman ini disertai teaser perdana yang langsung memperkenalkan nuansa misterius dari proyek tersebut.

“DREAMSCAPE” mengangkat konsep tentang dunia mimpi, dengan mengeksplorasi dua bentuk mimpi yang berbeda.

Salah satunya adalah fantasi yang muncul secara tidak sadar ketika seseorang tertidur, sementara yang lainnya merupakan gambaran ideal yang ingin diwujudkan dalam kehidupan nyata.

Kedua sisi tersebut kemudian digambarkan saling bertemu dan bertabrakan hingga batas antara kenyataan dan fantasi menjadi semakin samar.

Konsep tersebut menjadi ruang bagi Jeonghan dan Joshua untuk tampil sebagai dua sosok yang bergerak di antara dunia nyata dan alam mimpi.

PLEDIS Entertainment menjelaskan bahwa keduanya akan menghadirkan pengalaman audiovisual yang memanfaatkan ketegangan estetis ketika batas antara dua dunia tersebut mulai menghilang.