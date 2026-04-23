Jeonghan SEVENTEEN Resmi Selesaikan Wajib Militer, CARAT Sambut Kembalinya Sang Idola

Ilustrasi photo dari x @caratstalk JawaPos.com - Setelah penantian panjang yang terasa begitu lama bagi para CARAT, Jeonghan SEVENTEEN akhirnya resmi menyelesaikan masa wajib militernya.

Kabar bahagia ini langsung disambut meriah oleh penggemar di seluruh dunia yang telah menantikan hari kembalinya sang idol ke dunia hiburan.

Jeonghan menuntaskan tugas wajib militernya sebagai pekerja layanan publik setelah memulai masa dinas pada September 2024.

Momen kepulangannya pun menjadi salah satu kabar paling membahagiakan bagi fandom SEVENTEEN di pertengahan tahun 2026.

Selama menjalani kewajibannya sebagai warga negara Korea Selatan, Jeonghan memang harus rehat sejenak dari berbagai aktivitas grup. Namun, dukungan dan cinta dari para penggemar tak pernah surut.

Nama Jeonghan tetap menjadi topik hangat di berbagai komunitas penggemar yang setia menunggu kembalinya sosok yang dikenal dengan pesona lembut dan kepribadian hangat tersebut.

Meski tidak tampil di atas panggung selama masa dinas, kehadiran Jeonghan tetap terasa melalui beragam konten yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Berbagai pesan, video, dan momen spesial yang ditinggalkannya menjadi pengobat rindu bagi CARAT selama hampir dua tahun terakhir.