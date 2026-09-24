Joshua SEVENTEEN Rilis “Baby Come Home” dalam Versi China dan Inggris

JawaPos.com – Joshua SEVENTEEN kembali menghadirkan karya personal melalui single digital terbaru berjudul “Baby Come Home”. Menurut laporan allkpop, lagu tersebut resmi dirilis pada 22 September pukul 13.00 KST dalam dua versi, yaitu bahasa Mandarin dan Inggris.

Versi Mandarin menjadi bagian yang menarik karena Joshua berkolaborasi dengan penyanyi sekaligus penulis lagu asal Taiwan, WeiBird.

Sementara itu, versi bahasa Inggris dibawakan Joshua seorang diri sehingga memberikan nuansa yang berbeda. Kedua versi tetap mempertahankan pesan utama mengenai seseorang yang menjadi tempat untuk kembali, meski waktu telah berlalu.

Joshua juga terlibat langsung dalam proses kreatif lagu tersebut dengan ikut menulis dan menggubah “Baby Come Home”.

Lagu ini dibangun dengan permainan gitar akustik sebagai fondasi, kemudian dilengkapi bass dan drum dalam aransemen yang sederhana. Perpaduan tersebut membuat vokal Joshua terdengar lebih menonjol dan hangat.

Pada versi Inggris, liriknya membawa pesan berbeda yang berpusat pada janji untuk tetap berada di sisi seseorang. Sementara itu, kolaborasi dengan WeiBird pada versi Mandarin memberikan warna tersendiri, terutama melalui karakter vokal keduanya yang saling melengkapi.

Bersamaan dengan perilisan lagu, video live untuk versi Mandarin juga diperkenalkan dengan WeiBird turut tampil di dalamnya.

Sebagai member vocal team SEVENTEEN, Joshua sebelumnya juga telah menunjukkan kemampuannya dalam menggarap lagu berbahasa Inggris.

Salah satunya melalui “2 MINUS 1” bersama Vernon pada 2021, yang juga melibatkan Joshua dalam proses penulisan. Kini, “Baby Come Home” kembali memberikan ruang baginya untuk mengeksplorasi warna musik secara lebih personal.