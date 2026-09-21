Joshua SEVENTEEN Bikin Kejutan, Unggah Teaser Penampilan Langsung ‘Baby Come Home’

JawaPos.com - Memiliki suara emas, Joshua yang dikenal sebagai anggota boygrup Korea SEVENTEEN akan merilis single digital.

Dikutip dari Soompi, Senin (21/9), kabar ini disambut antusias oleh penggemar yang menantikan setiap karya dari Joshua

Tepatnya pada tanggal 20 September, Joshua merilis teaser video penampilan langsung untuk Baby Come Home.

Karya ini menjadi sebuah album singel digital kejutan yang dijadwalkan rilis pada 22 September pukul 13.00 KST.

Nantinya album digital ini akan memuat versi bahasa Mandarin dan bahasa Inggris dari lagu ‘Baby Come Home.’

Teaser berdurasi 20 detik itu memperlihatkan Joshua berjalan mendekati sofa di sebuah ruang tamu yang nyaman.

Kemudian ia duduk dengan santai, dimana di akhir teaser terdengar nyanyian bby come home, yang semakin menarik perhatian.