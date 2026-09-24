Yuqi i-dle Umumkan Comeback Solo Oktober Lewat Mini Album “27”

JawaPos.com – Yuqi i-dle kembali membawa kabar spesial untuk penggemar dengan mengumumkan comeback solonya.

Menurut laporan Soompi, Yuqi akan merilis mini album solo keduanya berjudul “27” pada 8 Oktober. Pengumuman tersebut sekaligus membuka rangkaian promosi dengan dirilisnya teaser perdana.

“27” menjadi comeback solo Yuqi setelah sekitar satu tahun sejak perilisan single “Motivation” pada September 2025. Sebelumnya, ia melakukan debut solo dengan mini album “YUQ1”, yang memperlihatkan warna musik personal Yuqi sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu member i-dle yang aktif mengembangkan proyek individu.

Teaser pertama untuk “27” menghadirkan angka 27 sebagai elemen utama. Angka tersebut merepresentasikan usia Yuqi sekaligus menjadi petunjuk mengenai tema album.

Pesan yang ditampilkan dalam teaser menggambarkan usia 27 sebagai masa ketika seseorang dapat menyembunyikan kekhawatiran terdalam di balik senyum yang paling cerah, dengan perumpamaan bunga matahari yang terus menghadap matahari sambil meninggalkan bayangannya.

Album baru ini juga kembali memperlihatkan perkembangan Yuqi sebagai musisi. Pada rilisan sebelumnya, “Motivation”, ia terlibat dalam penulisan lagu-lagu yang ada di dalamnya.

Sementara itu, mini album pertamanya, “YUQ1”, tercatat terjual lebih dari 550 ribu kopi pada pekan pertama, berdasarkan data penjualan yang dikutip media Korea.