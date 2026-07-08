Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Rabu, 8 Juli 2026 | 14.34 WIB

I-DLE Comeback Rilis Lagu Berjudul Gimme Dat Love

Girls group i-dle (x @oneilymusic) - Image

Girls group i-dle (x @oneilymusic)

JawaPos.com – i-dle akhirnya resmi kembali menyapa penggemar dengan karya terbaru mereka.

Dirilis dari allkpop, Pada 6 Juli KST, grup besutan Cube Entertainment itu merilis mini album kesembilan berjudul "We Made" bersama video musik lagu utama "Gimme Dat Love", comeback musim panas yang telah lama dinantikan para penggemar.

Lagu "Gimme Dat Love" langsung mendapat perhatian berkat perpaduan melodi yang adiktif, aransemen enerjik, dan nuansa musim panas yang segar.

Melalui video musiknya, para member tampil memancarkan visual elegan serta koreografi yang memikat, memperlihatkan transformasi baru dalam perjalanan musik i-dle.

Video musik tersebut menghadirkan berbagai latar bernuansa cerah yang dipadukan dengan sinematografi modern.

Memperlihatkan chemistry antaranggota, sementara penggunaan warna-warna hangat semakin mempertegas suasana musim panas yang menjadi konsep utama comeback kali ini.

Secara musikal, "Gimme Dat Love" memberi pesan tentang kerinduan akan cinta yang membara dan penuh gairah.

Liriknya menggambarkan keinginan untuk merasakan hubungan yang intens, selaras dengan energi yang ditampilkan melalui vokal, rap, dan penampilan panggung para member.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

3

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

4

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah

6

Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan

7

Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya

8

Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya

9

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

10

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore