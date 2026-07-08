I-DLE Comeback Rilis Lagu Berjudul Gimme Dat Love

JawaPos.com – i-dle akhirnya resmi kembali menyapa penggemar dengan karya terbaru mereka.

Dirilis dari allkpop, Pada 6 Juli KST, grup besutan Cube Entertainment itu merilis mini album kesembilan berjudul "We Made" bersama video musik lagu utama "Gimme Dat Love", comeback musim panas yang telah lama dinantikan para penggemar.

Lagu "Gimme Dat Love" langsung mendapat perhatian berkat perpaduan melodi yang adiktif, aransemen enerjik, dan nuansa musim panas yang segar.

Melalui video musiknya, para member tampil memancarkan visual elegan serta koreografi yang memikat, memperlihatkan transformasi baru dalam perjalanan musik i-dle.

Video musik tersebut menghadirkan berbagai latar bernuansa cerah yang dipadukan dengan sinematografi modern.

Memperlihatkan chemistry antaranggota, sementara penggunaan warna-warna hangat semakin mempertegas suasana musim panas yang menjadi konsep utama comeback kali ini.

Secara musikal, "Gimme Dat Love" memberi pesan tentang kerinduan akan cinta yang membara dan penuh gairah.