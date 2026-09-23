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Leni Setya Wati
Rabu, 23 September 2026 | 17.55 WIB

Fin.K.L Umumkan Comeback Full Group Setelah 21 Tahun

fin.k.l (x @kchartsmaster) - Image

fin.k.l (x @kchartsmaster)

JawaPos.com – Kabar mengejutkan datang dari Fin.K.L. Setelah lebih dari dua dekade menjalani aktivitas masing-masing, keempat membernya kini bersiap kembali sebagai grup lengkap.

Menurut laporan Soompi, GEMSTONE E&M mengumumkan bahwa Lee Hyori, Ock Joo-hyun, Lee Jin, dan Sung Yuri tengah mempersiapkan reuni penuh Fin.K.L.

Comeback ini menjadi momen penting karena menandai aktivitas grup lengkap Fin.K.L untuk pertama kalinya dalam sekitar 21 tahun. Terakhir kali keempat member aktif bersama adalah melalui digital single Forever Fin.K.L yang dirilis pada 2005.

Meski sempat kembali berkumpul pada 2019 melalui program JTBC Camping Club dan merilis lagu baru, reuni tersebut berkaitan dengan program televisi dan bukan awal dari aktivitas grup secara berkelanjutan.

Fin.K.L dipersiapkan untuk menjalani aktivitas bersama dengan arah yang lebih berkelanjutan. GEMSTONE E&M yang menangani perencanaan dan manajemen aktivitas grup menyatakan bahwa mereka ingin menciptakan momen-momen baru bersama para penggemar yang telah lama menantikan kehadiran Fin.K.L. Berita tersebut sekaligus membuka kemungkinan hadirnya berbagai aktivitas baru dari keempat member.

Fin.K.L debut pada 1998 dan menjadi salah satu nama penting dalam sejarah awal perkembangan girl group Korea. Lagu-lagu seperti “Blue Rain,” “To My Boyfriend,” “Forever Love,” dan “Now” menjadi bagian dari perjalanan mereka sekaligus melekat dalam ingatan penggemar K-pop generasi pertama.

Setelah aktivitas grup berakhir, keempat member melanjutkan karier masing-masing di bidang musik, akting, musikal, dan dunia hiburan.

Kini, Lee Hyori, Ock Joo-hyun, Lee Jin, dan Sung Yuri kembali membawa nama Fin.K.L dalam satu langkah yang telah lama dinantikan. Yonhap News Agency juga melaporkan bahwa reuni kali ini diposisikan sebagai awal baru bagi aktivitas Fin.K.L, bukan sekadar pertemuan satu kali.

Editor: Novia Tri Astuti
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