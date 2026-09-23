Xdinary Heroes Bersiap Comeback dengan Mini Album ke-9 “IMPULSE”

JawaPos.com – Xdinary Heroes buka babak baru dengan comeback terbaru mereka. Band besutan JYP Entertainment tersebut akan merilis mini album kesembilan berjudul “IMPULSE” pada 12 Oktober 2026.

Menurut laporan Soompi, pengumuman ini menjadi penanda comeback pertama Xdinary Heroes setelah kini beraktivitas sebagai grup beranggotakan lima orang.

Kabar comeback tersebut diperkenalkan melalui sebuah mood film sinematik yang langsung memberikan nuansa misterius dan intens.

Video tersebut menjadi pembuka rangkaian promosi “IMPULSE” sekaligus membuat penggemar penasaran dengan konsep yang akan diusung Xdinary Heroes dalam rilisan mendatang.

“IMPULSE” juga menjadi proyek penting karena merupakan comeback pertama grup setelah Gun-il meninggalkan Xdinary Heroes pada bulan sebelumnya.

Dengan formasi baru, para member akan menghadirkan warna musikal mereka melalui karya terbaru yang menjadi mini album kesembilan dalam perjalanan karier grup.

Tak berhenti pada mood film, Xdinary Heroes kemudian mengungkap poster comeback serta promotion scheduler untuk “IMPULSE”.