Fin.K.L Mulai Proyek “RE:BLOOM”, Siapkan Perjalanan Menuju Anniversary ke-30

JawaPos.com – Grup legendaris generasi pertama K-Pop, Fin.K.L, membuka babak baru dengan proyek jangka panjang berjudul “RE:BLOOM”.

Menurut laporan allkpop, proyek tersebut akan berlangsung sekitar dua tahun dan membawa Lee Hyori, Ock Joo Hyun, Lee Jin, serta Sung Yuri menuju perayaan 30 tahun debut mereka.

“RE:BLOOM” tidak dirancang sebagai kegiatan reuni singkat yang hanya berpusat pada satu momen anniversary.

Gemstone E&M mengungkapkan bahwa selama dua tahun ke depan, Fin.K.L akan menghadirkan musik baru dan penampilan panggung, sekaligus menjalankan berbagai proyek pendamping seperti dokumenter, program variety, pameran, merchandise resmi, kolaborasi merek, iklan, hingga proyek bersama penggemar.

Nama “RE:BLOOM” sendiri memiliki makna tersendiri. Proyek ini ingin memperlihatkan Fin.K.L dalam wujud mereka saat ini, bukan sekadar mengulang kembali kejayaan masa lalu.

Musik, panggung, dan cerita baru akan menjadi bagian dari perjalanan keempat member untuk kembali “mekar” bersama setelah menjalani perjalanan masing-masing selama bertahun-tahun.

Kabar tersebut datang hanya dua hari setelah keempat member mengonfirmasi rencana untuk kembali beraktivitas sebagai grup. Fin.K.L terakhir menjalankan aktivitas grup secara penuh pada 2005 melalui single digital “Forever Fin.K.L”.