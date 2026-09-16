Raisa Berhasil Pukau Penonton di Momen Perayaan Anniversary Lencir

JawaPos.com - Kehadiran penyanyi Raisa Andriana menjadi salah satu perhatian utama dalam perayaan ulang tahun Lencir. Salah satu penyanyi kenamaan Tanah Air tersebut tampil sebagai pengisi acara dalam momen penting yang menandai perjalanan perusahaan mulai memasuki tahun ketiga.

Penampilan Raisa di atas panggung disambut antusias para tamu undangan yang hadir dalam momen tersebut. Sejumlah lagu yang dibawakan Raisa berhasil memeriahkan sekaligus memecahkan suasana.

Kehadiran penyanyi yang dikenal lewat karakter vokalnya itu mengubah suasana acara jadi lebih semarak. Orang-orang yang hadir pun terhibur oleh penampilan apik dari Raisa.

Perayaan anniversary ini dihadiri sejumlah partner, komunitas, hingga konsumen. Momen penampilan Raisa juga diabadikan oleh para tamu dan kemudian muncul dalam sejumlah unggahan di media sosial.

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“Anniversary kali ini, kami ingin hadirkan sebagai sebuah perayaan bersama. Bukan hanya untuk melihat apa yang sudah kami capai, tetapi juga untuk menyambut langkah baru Lencir ke depan,” ujar Michelle Halim selaku Owner dalam keterangan tertulis.

Menurut Michelle, Raisa menjadi salah satu elemen hiburan penting yang melengkapi perayaan tersebut. Kehadiran Raisa dapat memberikan pengalaman berbeda bagi para tamu yang datang.

“Kami ingin anniversary ini menjadi momen yang bisa dikenang. Kehadiran Raisa menjadi salah satu highlight malam itu, tetapi yang paling penting bagi kami adalah bagaimana seluruh tamu dan komunitas yang hadir dapat merasakan kebersamaan dan energi positif yang menjadi bagian dari perjalanan kami,” kata Michelle.

Memasuki tahun ketiga, Lencir menyebut akan melanjutkan pengembangan di kategori wellness dan beauty.