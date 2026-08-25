Genap 10 Tahun, “Love in the Moonlight” Rayakan Anniversary, Reuni Park Bo Gum dan Kim Yoo Jung

JawaPos.com – Genap satu dekade sejak pertama kali menyapa penonton, “Love in the Moonlight” kembali membawa nostalgia manis bagi para pencinta drama Korea.

Drama yang pertama kali tayang pada 22 Agustus 2016 itu merayakan ulang tahun ke-10 dengan mengenang kisah cinta Putra Mahkota Lee Yeong dan Hong Ra On yang pernah menjadi salah satu pasangan ikonik di layar kaca.

Menurut Soompi, drama tersebut sukses mencatat rating penonton tertinggi hingga 23,3 persen selama penayangannya.

Diperankan oleh Park Bo Gum dan Kim Yoo Jung, “Love in the Moonlight” menghadirkan kisah romansa kerajaan yang dibalut humor, konflik identitas, dan perjalanan menuju kedewasaan.

Hong Ra On menyamar sebagai kasim hingga akhirnya terlibat semakin dekat dengan Lee Yeong. Chemistry keduanya menjadi salah satu daya tarik utama yang membuat drama ini tetap dikenang, bahkan setelah sepuluh tahun berlalu.

Perayaan anniversary kali ini terasa semakin istimewa karena Park Bo Gum turut membuka kembali album kenangan masa lalu.