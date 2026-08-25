Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Rabu, 26 Agustus 2026 | 00.21 WIB

Genap 10 Tahun, “Love in the Moonlight” Rayakan Anniversary, Reuni Park Bo Gum dan Kim Yoo Jung

love in the moonlight (x @soompi) - Image

love in the moonlight (x @soompi)

JawaPos.com – Genap satu dekade sejak pertama kali menyapa penonton, “Love in the Moonlight” kembali membawa nostalgia manis bagi para pencinta drama Korea.

Drama yang pertama kali tayang pada 22 Agustus 2016 itu merayakan ulang tahun ke-10 dengan mengenang kisah cinta Putra Mahkota Lee Yeong dan Hong Ra On yang pernah menjadi salah satu pasangan ikonik di layar kaca.

Menurut Soompi, drama tersebut sukses mencatat rating penonton tertinggi hingga 23,3 persen selama penayangannya.

Diperankan oleh Park Bo Gum dan Kim Yoo Jung, “Love in the Moonlight” menghadirkan kisah romansa kerajaan yang dibalut humor, konflik identitas, dan perjalanan menuju kedewasaan.

Hong Ra On menyamar sebagai kasim hingga akhirnya terlibat semakin dekat dengan Lee Yeong. Chemistry keduanya menjadi salah satu daya tarik utama yang membuat drama ini tetap dikenang, bahkan setelah sepuluh tahun berlalu.

Perayaan anniversary kali ini terasa semakin istimewa karena Park Bo Gum turut membuka kembali album kenangan masa lalu.

Pada 22 Agustus, sang aktor membagikan sejumlah foto lawas di Instagram dan X yang menampilkan momen di balik layar bersama para pemain. Unggahan tersebut seolah menjadi pintu menuju masa ketika kisah Lee Yeong dan Ra On pertama kali membuat penonton jatuh hati.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kim Yoo-jung dan Park Jinyoung Siap Jalani Misi Rahasia di ‘100 Days of Deception’ - Image
Entertainment

Kim Yoo-jung dan Park Jinyoung Siap Jalani Misi Rahasia di ‘100 Days of Deception’

Senin, 24 Agustus 2026 | 01.50 WIB

‘Love in the Moonlight’ Reuni Setelah 10 Tahun, Park Bo-gum hingga Kim Yoo-jung Kembali Bersama - Image
Entertainment

‘Love in the Moonlight’ Reuni Setelah 10 Tahun, Park Bo-gum hingga Kim Yoo-jung Kembali Bersama

Rabu, 19 Agustus 2026 | 02.40 WIB

Kim Yoo Jung Lakoni Pemotretan Bersama Allure dan Cerita Proyek Drama 100 Days of Deception - Image
Music & Movie

Kim Yoo Jung Lakoni Pemotretan Bersama Allure dan Cerita Proyek Drama 100 Days of Deception

Senin, 27 Juli 2026 | 13.27 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore