Mark Siapkan Single Baru untuk November, Dua Bulan Setelah “My Friend”

mark lee (x @belovedmkhc)
JawaPos.com – Mark Lee bawa kabar terbaru dari perjalanan solonya. Menurut laporan allkpop, penyanyi tersebut tengah mempersiapkan single baru yang dijadwalkan dirilis pada November, hanya dua bulan setelah meluncurkan “My Friend” pada September.
Kabar tersebut datang ketika Mark disebut telah memasuki tahap akhir pengerjaan musik barunya. Jika sesuai jadwal, rilisan November ini akan menjadi karya solo keduanya setelah ia memulai babak baru di luar NCT dan SM Entertainment.
Sebelumnya, Mark merilis “My Friend” pada 10 September. Lagu bergenre pop tempo sedang tersebut mengangkat pertanyaan mengenai bentuk cinta terbaik dan menghadirkan nuansa akhir musim panas. Mark juga terlibat langsung dalam penulisan lirik, komposisi, hingga aransemen lagu tersebut.
Rilisan itu menjadi karya penting dalam perjalanan independennya setelah kontrak eksklusif Mark dengan SM Entertainment berakhir pada April 2026. Ia kemudian mendirikan UPPER ROOM, agensi sekaligus perusahaan kreatif yang menjadi rumah bagi aktivitas musik solonya.
Dengan single baru yang disiapkan untuk November, Mark kini memperlihatkan ritme perilisan yang lebih cepat dibandingkan ketika aktivitas musiknya masih mengikuti jadwal grup.
Ia juga sebelumnya memperluas komunikasi langsung dengan penggemar melalui berbagai platform dan proyek personal setelah memulai era solonya.
Belum ada informasi mengenai judul, konsep, genre, maupun tanggal pasti perilisan single November tersebut. Namun, karya ini akan menjadi kelanjutan dari perjalanan Mark sebagai solois sekaligus kesempatan untuk kembali menunjukkan arah musik yang ingin ia bangun setelah memulai fase baru bersama UPPER ROOM.
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