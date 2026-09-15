Baekhyun EXO, Anderson .Paak, Connor Price, Nic D, Kembali dengan Single Baru

Grup virtual HEARTSTEEL kembali dengan single baru / Foto : Riot Games

JawaPos.com - Riot Games mengumumkan kembalinya grup virtual game League of Legends, HEARTSTEEL, dengan single terbarunya 'Live My Life' (Riot Games atau Virgin Music Group), yang akan dirilis pada 18 September pukul 23.00 WIB.

Lagu ini merupakan kembalinya grup tersebut, sejak single hit debut mereka pada 2023, 'PARANOIA', yang telah mencatatkan lebih dari 200 juta kali streaming di seluruh platform.

HEARTSTEEL adalah grup pop pria yang tergabung dalam jajaran artis virtual inovatif, dalam IP League of Legends yang ikonik.

Grup tersebut kembali dengan deretan artis ternama, baik yang sudah pernah tampil sebelumnya maupun yang baru dari berbagai genre dan budaya, yaitu Anderson .Paak sebagai K’Sante, Baekhyun EXO kembali sebagai Ezreal, Connor Price sebagai Sett, dan Nic D sebagai Kayn.

Visual HEARTSTEEL ini menampilkan para champion favorit dalam game tersebut sebagai bintang pop, diantaranya Ezreal (vokalis), Kayn (rapper), Aphelios (instrumentalis, penulis lagu), Yone (produser), K’Sante (co-leader, vokalis), dan Sett (co-leader, rapper).

Meski kepribadian dan gaya kreatif mereka sangat berbeda, keenamnya adalah teman dekat yang disatukan oleh semangat yang sama untuk bermusik bersama.