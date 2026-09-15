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Meuthia Nabila
Rabu, 16 September 2026 | 04.31 WIB

Baekhyun EXO, Anderson .Paak, Connor Price, Nic D, Kembali dengan Single Baru

Grup virtual HEARTSTEEL kembali dengan single baru / Foto : Riot Games

 

JawaPos.com - Riot Games mengumumkan kembalinya grup virtual game League of Legends, HEARTSTEEL, dengan single terbarunya 'Live My Life' (Riot Games atau Virgin Music Group), yang akan dirilis pada 18 September pukul 23.00 WIB. 
 
Lagu ini merupakan kembalinya grup tersebut, sejak single hit debut mereka pada 2023, 'PARANOIA', yang telah mencatatkan lebih dari 200 juta kali streaming di seluruh platform.  
 
HEARTSTEEL adalah grup pop pria yang tergabung dalam jajaran artis virtual inovatif, dalam IP League of Legends yang ikonik. 
 
Grup tersebut kembali dengan deretan artis ternama, baik yang sudah pernah tampil sebelumnya maupun yang baru dari berbagai genre dan budaya, yaitu Anderson .Paak sebagai K’Sante, Baekhyun EXO kembali sebagai Ezreal, Connor Price sebagai Sett, dan Nic D sebagai Kayn.
 
Visual HEARTSTEEL ini menampilkan para champion favorit dalam game tersebut sebagai bintang pop, diantaranya Ezreal (vokalis), Kayn (rapper), Aphelios (instrumentalis, penulis lagu), Yone (produser), K’Sante (co-leader, vokalis), dan Sett (co-leader, rapper). 
 
Meski kepribadian dan gaya kreatif mereka sangat berbeda, keenamnya adalah teman dekat yang disatukan oleh semangat yang sama untuk bermusik bersama.
 
Saat HEARTSTEEL memulai debut dengan lagu 'PARANOIA', grup ini masih mencari jati dirinya. 
 
Lagu ini menggambarkan band penuh bakat alami yang disatukan oleh ambisi, kecemasan, dan pertemanan dekat.
 
Tiga tahun kemudian, HEARTSTEEL hadir kembali dan siap melepaskan keraguan diri mereka. 
 
Mereka kembali dengan lebih cerah, lebih berani, dan lebih percaya diri dari sebelumnya. 
 
Lagu 'Live My Life', yang ditulis dan diproduseri oleh artis pop alternatif ternama Jon Bellion, merayakan kebebasan yang hadir saat menerima diri apa adanya dan menjalani hidup dengan penuh percaya diri. 
 
Dengan menggabungkan campuran genre, eksperimen musik, dan emosi yang murni, lagu ini menggambarkan energi sebuah grup yang melangkah pasti ke babak berikutnya dengan caranya sendiri.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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