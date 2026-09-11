Mark Hadirkan My Friend, Lagu Baru yang Jadi Awal Perjalanan di Upper Room 

Mark Lee (x @mcouverr)
JawaPos.com – Mark buka babak baru dalam perjalanan musiknya lewat perilisan lagu terbaru berjudul “My Friend”. Lagu tersebut dirilis pada 10 September 2026 melalui berbagai platform musik dan menjadi karya perdana Mark setelah mendirikan agensi sekaligus labelnya sendiri, Upper Room.
“My Friend” merupakan lagu pop bertempo sedang yang mengangkat tema tentang cinta sejati dan awal dari sebuah perjalanan baru.
Lagu ini menggambarkan seseorang yang telah melewati satu fase kehidupan dan kemudian berani melangkah menuju babak berikutnya. Nuansa tersebut membuat karya ini terasa personal sekaligus merepresentasikan langkah baru Mark sebagai musisi.
Mark tidak hanya menjadi penyanyi dalam lagu tersebut. Ia turut terlibat dalam keseluruhan proses produksi, mulai dari penulisan lirik, komposisi, hingga aransemen.
Keterlibatan penuh tersebut menjadi kesempatan bagi Mark untuk menyampaikan pesan dan warna musik yang lebih merepresentasikan dirinya.
Menurut Dispatch, video musik “My Friend” juga dirancang dengan menonjolkan cerita melalui perpaduan musik, karakter, dan ruang. Sutradara Gus Black dipercaya menggarap visualnya dan menangkap sisi natural Mark sehingga video musik tersebut terasa lebih intim dan sinematik.
Selain menghadirkan musik baru, Mark juga mulai memperluas cara berkomunikasi dengan penggemar. Pada 9 September, ia memperkenalkan “Mark’s Voice Mailbox” melalui Weverse dan membuka platform Laylo.
Langkah tersebut menjadi bagian dari aktivitas barunya untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan penggemar di tengah dimulainya era baru bersama Upper Room.
Perilisan “My Friend” pun menjadi awal dari aktivitas Mark secara lebih luas di bawah naungan Upper Room. Dengan keterlibatan langsung dalam proses kreatif serta berbagai cara baru untuk berinteraksi dengan penggemar, Mark kini bersiap memperlihatkan dunia musik yang lebih personal dan khas.
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Jawa Pos
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