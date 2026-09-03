Usai Debut Solo, Mark Siap Rilis ‘My Friend’ dan Banjir Antusiasme Penggemar 

JawaPos.com – Mark melanjutkan perjalanan musik solonya melalui rilisan terbaru bertajuk ‘My Friend’.

Menurut laporan Dispatch, Upper Room mengumumkan pada 2 September bahwa penyanyi tersebut akan merilis lagu barunya pada 10 September.

Bersamaan dengan pengumuman itu, teaser video musik juga diperkenalkan melalui kanal YouTube resmi, langsung memancing rasa penasaran penggemar.

Teaser dibuka dengan adegan Mark berdiri di balik jendela besar dari lantai hingga langit-langit sambil memandangi suasana kota.

Pemandangan padang rumput hijau yang disinari cahaya matahari kemudian memberikan nuansa hangat dan tenang.

Visual tersebut seolah menggambarkan tema ‘back to basics’, yakni kembali mendengarkan perasaan paling jujur di tengah kehidupan yang terus bergerak.

Namun, suasana berubah drastis menjelang akhir video. Mark terlihat berlari tanpa ragu melintasi padang rumput hijau, sebelum adegan beralih pada siluet dirinya yang berdiri di depan kobaran api.

Perubahan visual tersebut memberikan kesan dramatis sekaligus menjadi petunjuk bahwa ‘My Friend’ mungkin akan memperlihatkan sisi Mark yang lebih emosional dan personal.

Antusiasme terhadap comeback ini sebenarnya sudah mulai terasa sejak akhir Agustus. Pada 28 Agustus lalu, Mark membuka proyek ‘Mark’s Voice Mail’, yang memungkinkan penggemar meninggalkan pesan suara secara langsung.

Responsnya begitu besar, dengan 21.862 panggilan masuk hanya dalam satu jam. Bahkan pada awal layanan dibuka, jumlah penelepon secara bersamaan sempat melampaui kapasitas sehingga banyak penggemar kesulitan terhubung.

‘My Friend’ menjadi rilisan yang cukup spesial karena menandai aktivitas musik pertama Mark sejak menjalani karier solo.

Lewat teaser yang menampilkan perpaduan kota, alam, hingga kobaran api, Mark tampaknya tengah mempersiapkan konsep yang lebih reflektif sekaligus penuh energi untuk babak barunya sebagai solois.

Mark dijadwalkan merilis ‘My Friend’ pada 10 September 2026 melalui berbagai platform musik digital.

Dengan tingginya respons penggemar bahkan sebelum lagu dirilis, comeback ini menjadi salah satu momen yang dinantikan dalam perjalanan solo Mark.