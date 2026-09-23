JUN SEVENTEEN Jadi Pemeran Utama Film Aksi Kriminal China “Rebirth 2”

jun (x @diorjww)

JawaPos.com – JUN SEVENTEEN perluas kiprahnya di dunia akting dengan mengambil peran utama dalam film China “Rebirth 2”.

Member asal China dari grup SEVENTEEN tersebut akan memerankan karakter bernama Su Cheng dalam film bergenre aksi kriminal yang tayang di bioskop China pada 3 Oktober 2026.

Menurut laporan allkpop, JUN akan memimpin film tersebut bersama sejumlah aktor ternama, termasuk legenda film laga Hong Kong, Sammo Hung.

“Rebirth 2” berkisah tentang seorang pria dan wanita yang terikat oleh nasib dan berusaha mengungkap konspirasi besar yang melibatkan sebuah organisasi kriminal.

Dalam perjalanan mencari kebenaran, keduanya menghadapi situasi berbahaya dan terlibat dalam perjuangan balas dendam yang mempertaruhkan nyawa.

JUN akan memainkan karakter Su Cheng, seorang pria yang selama bertahun-tahun melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain demi mencari adik kandungnya yang hilang.

Peran tersebut menuntut JUN untuk memperlihatkan dua sisi kemampuan akting, mulai dari adegan aksi yang intens hingga penggambaran emosi karakter yang lebih mendalam.

Film ini juga mempertemukan JUN dengan jajaran pemain berpengalaman. Selain Sammo Hung, “Rebirth 2” dibintangi Liang Luoshi, yang dikenal melalui film Hollywood The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, serta aktor Bai Ke.

Kehadiran para pemain tersebut membuat proyek ini menjadi salah satu langkah baru JUN dalam memperkuat aktivitasnya di industri perfilman China.

Aktivitas JUN di industri hiburan China memang semakin berkembang. Pada September ini, ia hadir sebagai duta promosi internasional dalam Silk Road International Film Festival ke-13 di Xi'an dan tampil di karpet merah acara pembukaan.

Sebelumnya, ia juga mendapatkan nominasi Best Supporting Actor dalam ajang Hundred Flowers Awards dan menerima sertifikat nominasi.

Dengan “Rebirth 2”, JUN kembali menunjukkan keseriusannya dalam mengeksplorasi dunia akting di luar aktivitasnya bersama SEVENTEEN.