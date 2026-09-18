Cha Woo-min dan Jang Da-ah Dikabarkan Jadi Pemeran Utama Drama 50 Days of Situationship 

JawaPos.com – Cha Woo-min dan Jang Da-ah dikabarkan akan dipertemukan dalam drama terbaru berjudul “50 Days of Situationship”. Drama ini menarik perhatian karena menggabungkan kisah percintaan di lingkungan kantor dengan unsur fantasi.
Meski keduanya disebut telah mendapatkan tawaran sebagai pemeran utama, keterlibatan Cha Woo-min masih dalam tahap pembicaraan dan belum dikonfirmasi secara resmi.
50 Days of Situationship akan mengikuti kisah seorang pekerja magang berusia 29 tahun yang menjalani kehidupan biasa hingga secara tidak sengaja mendapatkan ramuan misterius.
Setelah meminum ramuan tersebut, orang-orang di sekitarnya akan jatuh cinta kepadanya selama tepat 50 hari. Situasi inilah yang kemudian membawa sang karakter utama ke dalam perjalanan penuh kejadian tak terduga.
Jang Da-ah mendapat tawaran untuk memerankan Go Dok-hee, seorang pekerja magang bagian penjualan di cabang Hongdae Shinsegi Digital.
Ia digambarkan sebagai perempuan dengan ekspresi murung dan tatapan cemas yang selalu merasa sesuatu yang buruk akan terjadi.
Kehidupannya mulai berubah setelah sebuah kejadian di dekat Sungai Han mempertemukannya dengan sosok misterius yang memberikan minuman dengan kekuatan membuat orang lain jatuh cinta kepadanya.
Cha Woo-min ditawari peran Choi Geon-guk, seorang asisten manajer di perusahaan yang sama. Ia dikenal tampan, cerdas, kompeten, dan penuh percaya diri, tetapi memiliki sifat dingin serta sulit didekati. Menariknya, sikap tersebut berubah drastis ketika berhadapan dengan pelanggan.
Dengan kemampuan menjual yang luar biasa dan gaya promosi yang berani, Geon-guk bahkan mendapat julukan sebagai tenaga penjualan terbaik di perusahaan.
Menurut laporan Soompi, kabar casting tersebut pertama kali diberitakan MyDaily pada 16 September. Agensi Cha Woo-min menyatakan bahwa 50 Days of Situationship memang sedang dipertimbangkan sang aktor, tetapi belum ada keputusan yang dikonfirmasi.
Sementara itu, agensi Jang Da-ah belum memberikan tanggapan terkait laporan tersebut. Drama ini direncanakan memiliki delapan episode dan akan tayang melalui JTBC.
Jika akhirnya kedua aktor tersebut menerima tawaran, 50 Days of Situationship akan mempertemukan Cha Woo-min dan Jang Da-ah dalam cerita romance yang memadukan kehidupan kantor, ramuan ajaib, dan perjalanan menemukan cinta.
Dengan premis tentang efek cinta yang hanya berlangsung selama 50 hari, drama ini juga berpotensi menghadirkan dinamika hubungan yang unik dan penuh kejutan.
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Jawa Pos
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