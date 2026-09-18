WHIB UGeon Jadi Pemeran Utama Drama Romantis My Idol Is a Social Service Worker 

UGeon (x @whib_on)

JawaPos.com – UGeon WHIB perluas kiprahnya ke dunia akting dengan menjadi pemeran utama dalam drama pendek romantis “My Idol Is a Social Service Worker”.

Proyek ini akan mengusung genre komedi romantis dengan kisah unik tentang seorang idol papan atas yang harus menjalani kehidupan berbeda jauh dari gemerlap panggung. Drama tersebut tayang pada 2026, meski tanggal premier resminya belum diumumkan.

UGeon akan memerankan Kang-bin, seorang idol terkenal yang dikenal sempurna ketika berada di atas panggung. Namun, di balik sorotan kamera, Kang-bin memiliki sifat keras kepala, egois, dan terbiasa melakukan segala sesuatu sesuka hati.

Setelah terseret dalam sejumlah kontroversi, ia akhirnya harus menjalani tugas sebagai petugas layanan sosial di sebuah pusat komunitas pedesaan.

Kehidupan Kang-bin semakin menarik ketika ia bertemu dengan Hye-won, seorang pegawai negeri yang ternyata pernah menjadi penggemar beratnya.

Berbeda dengan masa lalu ketika Hye-won mengagumi sang idol, kini ia justru menjadi atasannya yang disiplin dan tidak mudah terkesan.

Perubahan hubungan dari penggemar dan bintang menjadi rekan kerja yang sering berselisih inilah yang akan menjadi sumber komedi sekaligus romansa dalam cerita.

Menurut laporan allkpop, UGeon akan menampilkan sisi Kang-bin yang terlihat sempurna di depan publik tetapi justru canggung dan menyebalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Sports Kyunghyang menyebut drama tersebut diproduksi oleh Showbox dan Studio Wow serta disutradarai Kim Seok-mok.

Peran tersebut menjadi langkah baru bagi UGeon yang selama ini dikenal sebagai member WHIB. Grup tersebut berada di bawah naungan C-JeS Studio dan melakukan debut Korea pada 8 November 2023.

Pengalaman UGeon sebagai idol diharapkan dapat membantunya menghadirkan karakter Kang-bin secara lebih natural, terutama ketika harus menggambarkan kehidupan seorang bintang populer di atas maupun di luar panggung.

Lewat “My Idol Is a Social Service Worker”, UGeon akan memperlihatkan kemampuan lain di luar aktivitas musik bersama WHIB.

Drama pendek ini menawarkan perpaduan komedi, romansa, dan dinamika mantan penggemar dengan idol yang kini harus bekerja di lingkungan pedesaan.