Tenzin Dalha Jadi Pemeran Utama Pria di Thriller Bengali Chheledhora

tenzin dalha (x @cinepre)
JawaPos.com – Tenzin Dalha dapat proyek baru setelah tampil dalam film Tenzing karya sutradara Jennifer Peedom. Menurut laporan eksklusif Variety, Tenzin Dalha telah ditetapkan sebagai pemeran utama pria dalam film thriller berbahasa Bengali berjudul Chheledhora.
Pengumuman ini hadir ketika sang aktor tengah berada di Toronto International Film Festival (TIFF) untuk mempromosikan Tenzing.
Chheledhora disutradarai oleh Kanishk Devgan dan diproduksi oleh Svaraj Cinema bersama Nandita Roy dan Shiboprosad Mukherjee.
Film tersebut mengambil inspirasi dari legenda urban populer di Bengal mengenai sosok misterius yang dikaitkan dengan penculikan anak-anak. Kisahnya akan membawa Tenzin ke dalam cerita thriller dengan atmosfer penuh misteri.
Tenzin akan beradu peran dengan Ritwick Chakraborty. Proyek tersebut juga menampilkan Rukmini Maitra dan Ishaa Saha sebagai bagian dari jajaran pemeran.
Menurut Variety, film ini mempertemukan sejumlah nama dari industri perfilman Bengali dengan Tenzin yang sebelumnya lebih dikenal melalui proyek-proyek internasional.
Kehadiran Tenzin di Chheledhora menjadi langkah menarik dalam perjalanan kariernya. Aktor asal India tersebut saat ini juga menjadi bagian dari Tenzing, film yang mengisahkan pendaki gunung Tenzing Norgay dan dibintangi Tom Hiddleston sebagai Edmund Hillary.
Film garapan Jennifer Peedom tersebut menjadi salah satu proyek yang memperkenalkan Tenzin kepada audiens internasional yang lebih luas.
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