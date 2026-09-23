VICTON Reuni Lengkap untuk Konser Anniversary ke-10 “10:NOW” 

victon (x @npomvtt)

JawaPos.com – Kabar gembira datang untuk Alice, sebutan bagi penggemar VICTON. Grup tersebut akan merayakan satu dekade perjalanan karier dengan menggelar konser spesial yang mempertemukan keenam member di atas panggung.

Menurut laporan allkpop, konser berjudul “2026 VICTON CONCERT [10:NOW]” akan berlangsung pada 14 dan 15 November 2026 di Unjeong Green Campus Auditorium, Sungshin Women’s University, Seoul.

Konser ini akan menghadirkan Han Seungwoo, Kang Seungsik, Lim Sejun, Do Hanse, Choi Byungchan, dan Jung Subin dalam satu formasi lengkap.

Momen tersebut menjadi sangat spesial karena keenam member terakhir kali menjalani aktivitas grup sebelum kegiatan VICTON mulai mereda pada 2023 setelah para anggota meninggalkan IST Entertainment.

Tak hanya menjadi perayaan satu dekade sejak debut, “10:NOW” juga menandai pertemuan kembali para member setelah menjalani aktivitas masing-masing.

Selama masa jeda grup, para anggota VICTON tetap aktif melalui berbagai bidang, mulai dari musik solo, akting, hingga musikal, sementara beberapa di antaranya juga telah menyelesaikan kewajiban wajib militer.

Para member disebut ikut terlibat dalam persiapan konser dan penyusunan setlist. Pertunjukan tersebut dirancang untuk membawa penggemar menyusuri perjalanan musik VICTON selama 10 tahun, sekaligus memperlihatkan perkembangan karya mereka dari masa debut hingga aktivitas terbaru.

Setelah konser di Seoul, perjalanan reuni VICTON akan berlanjut melalui tur Asia. Sejumlah kota yang telah diumumkan antara lain Taipei dan Bangkok, sehingga perayaan anniversary ke-10 ini tidak hanya berlangsung di Korea Selatan.

Pengumuman tur tersebut sebelumnya juga disambut antusias oleh penggemar yang telah lama menantikan keenam member tampil bersama kembali.

VICTON debut pada 9 November 2016 dengan album Voice to New World. Kini, hampir tepat satu dekade setelah debut, keenam member kembali berkumpul melalui “10:NOW”.