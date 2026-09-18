Logo JawaPos
HomeInfotainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 19 September 2026 | 03.44 WIB

10 Tahun Berlalu, Park Bo-gum dan Kim Yoo-jung Reuni dan Bahas Pernikahan 

aktor love in the moonlight (x @zapzee_net)

JawaPos.com – Sepuluh tahun setelah membintangi drama “Love in the Moonlight”, Park Bo-gum dan Kim Yoo-jung kembali dipertemukan bersama para pemain lainnya dalam program spesial “Love in the Moonlight Again”.

Reuni tersebut menghadirkan Park Bo-gum, Kim Yoo-jung, Jinyoung, Chae Soo-bin, dan Kwak Dong-yeon dalam perjalanan selama dua hari untuk merayakan satu dekade sejak drama tersebut tayang.

Dalam salah satu momen saat mereka berkumpul di sebuah restoran, Park Bo-gum mengungkapkan pertanyaan yang pernah diterimanya dalam sebuah wawancara, yakni mengenai siapa di antara mereka yang akan menikah lebih dulu.

Tanpa ragu, Park memilih Kim Yoo-jung sebagai jawabannya. Mendengar hal tersebut, Kim Yoo-jung tampak terkejut dan mengingatkan bahwa dirinya merupakan anggota termuda dalam kelompok tersebut.

Park kemudian menjelaskan bahwa ia hanya merasa Kim Yoo-jung akan lebih dulu bertemu dengan orang yang tepat dan memutuskan untuk membangun kehidupan bersama.

Candaan tersebut kemudian berkembang menjadi pembicaraan mengenai kehidupan mereka di masa depan. Kim Yoo-jung bahkan membayangkan bagaimana rasanya jika salah satu dari mereka telah menikah dalam 10 tahun mendatang.

Menurut laporan ZAPZEE, Park Bo-gum juga memiliki bayangan menarik mengenai masa depan kelima pemain Love in the Moonlight. Ia membayangkan mereka tinggal berdekatan satu sama lain, saling membantu menjaga anak, hingga bepergian bersama.

Kim Yoo-jung kemudian melontarkan candaan bahwa pada reuni ke-20 tahun, mereka mungkin akan datang sambil membawa anak masing-masing.

Reuni ini semakin spesial karena Love in the Moonlight pertama kali mempertemukan Park Bo-gum dan Kim Yoo-jung sebagai pasangan utama pada 2016.

Drama tersebut mengisahkan kisah cinta antara Putra Mahkota Lee Young dan Hong Ra-on, serta menjadi salah satu proyek yang memperkuat popularitas keduanya.

Program “Love in the Moonlight Again” sendiri dijadwalkan tayang di KBS pada 16 September 2026, dengan episode kedua pada 23 September.

Pertemuan kembali para pemain Love in the Moonlight memperlihatkan kedekatan yang masih terjaga di antara mereka. Bukan hanya bernostalgia tentang drama yang pernah mereka bintangi, para pemain juga berbagi gambaran tentang kehidupan masing-masing di masa depan.

Reuni ini pun menjadi momen hangat bagi penggemar yang telah mengikuti perjalanan mereka sejak drama tersebut pertama kali ditayangkan.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Lee Min Ho Singgung Jarang Main Film hingga Soal Pernikahan Jelang Ulang Tahunnya yang ke-40 Tahun - Image
Entertainment

Lee Min Ho Singgung Jarang Main Film hingga Soal Pernikahan Jelang Ulang Tahunnya yang ke-40 Tahun

Selasa, 15 September 2026 | 20.18 WIB

6 Perilaku Sederhana yang Kerap Mengancam Pernikahan Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

6 Perilaku Sederhana yang Kerap Mengancam Pernikahan Menurut Psikologi

Sabtu, 12 September 2026 | 07.25 WIB

6 Pelajaran Hidup yang Diajarkan Pernikahan Lewat Pengalaman Pahit Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

6 Pelajaran Hidup yang Diajarkan Pernikahan Lewat Pengalaman Pahit Menurut Psikologi

Rabu, 9 September 2026 | 12.34 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

4

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

5

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

6

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

7

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

9

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

10

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore