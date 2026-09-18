10 Tahun Berlalu, Park Bo-gum dan Kim Yoo-jung Reuni dan Bahas Pernikahan 

aktor love in the moonlight (x @zapzee_net)

JawaPos.com – Sepuluh tahun setelah membintangi drama “Love in the Moonlight”, Park Bo-gum dan Kim Yoo-jung kembali dipertemukan bersama para pemain lainnya dalam program spesial “Love in the Moonlight Again”.

Reuni tersebut menghadirkan Park Bo-gum, Kim Yoo-jung, Jinyoung, Chae Soo-bin, dan Kwak Dong-yeon dalam perjalanan selama dua hari untuk merayakan satu dekade sejak drama tersebut tayang.

Dalam salah satu momen saat mereka berkumpul di sebuah restoran, Park Bo-gum mengungkapkan pertanyaan yang pernah diterimanya dalam sebuah wawancara, yakni mengenai siapa di antara mereka yang akan menikah lebih dulu.

Tanpa ragu, Park memilih Kim Yoo-jung sebagai jawabannya. Mendengar hal tersebut, Kim Yoo-jung tampak terkejut dan mengingatkan bahwa dirinya merupakan anggota termuda dalam kelompok tersebut.

Park kemudian menjelaskan bahwa ia hanya merasa Kim Yoo-jung akan lebih dulu bertemu dengan orang yang tepat dan memutuskan untuk membangun kehidupan bersama.

Candaan tersebut kemudian berkembang menjadi pembicaraan mengenai kehidupan mereka di masa depan. Kim Yoo-jung bahkan membayangkan bagaimana rasanya jika salah satu dari mereka telah menikah dalam 10 tahun mendatang.

Menurut laporan ZAPZEE, Park Bo-gum juga memiliki bayangan menarik mengenai masa depan kelima pemain Love in the Moonlight. Ia membayangkan mereka tinggal berdekatan satu sama lain, saling membantu menjaga anak, hingga bepergian bersama.

Kim Yoo-jung kemudian melontarkan candaan bahwa pada reuni ke-20 tahun, mereka mungkin akan datang sambil membawa anak masing-masing.

Reuni ini semakin spesial karena Love in the Moonlight pertama kali mempertemukan Park Bo-gum dan Kim Yoo-jung sebagai pasangan utama pada 2016.

Drama tersebut mengisahkan kisah cinta antara Putra Mahkota Lee Young dan Hong Ra-on, serta menjadi salah satu proyek yang memperkuat popularitas keduanya.

Program “Love in the Moonlight Again” sendiri dijadwalkan tayang di KBS pada 16 September 2026, dengan episode kedua pada 23 September.

Pertemuan kembali para pemain Love in the Moonlight memperlihatkan kedekatan yang masih terjaga di antara mereka. Bukan hanya bernostalgia tentang drama yang pernah mereka bintangi, para pemain juga berbagi gambaran tentang kehidupan masing-masing di masa depan.