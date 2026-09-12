Yoo Yeon-seok dan Seo Hyun-jin Reuni di Drama Thriller “Liar”

yoo yeon seok (x @revistakoreain)
JawaPos.com – Drama terbaru “Liar” mulai meningkatkan rasa penasaran penonton melalui teaser perdana yang penuh ketegangan.
Drama thriller psikologis ini mempertemukan kembali Yoo Yeon-seok dan Seo Hyun-jin, delapan tahun setelah keduanya terakhir bekerja sama dalam Romantic Doctor, Teacher Kim.
“Liar” berkisah tentang Min Jun-ho, seorang ahli bedah jantung yang tampak sempurna, dan Kang Ji-seon, seorang guru di sekolah seni.
Keduanya memiliki versi yang sama sekali berbeda mengenai sebuah kenangan, sehingga masing-masing berusaha membuktikan bahwa ingatan merekalah yang benar.
Perbedaan tersebut kemudian berkembang menjadi konflik emosional sekaligus pertarungan untuk menemukan kebenaran.
Teaser pertama memperlihatkan hubungan kedua karakter yang dipenuhi ketegangan dan tanda tanya. Di balik kehidupan yang tampak biasa, terdapat rahasia serta potongan masa lalu yang membuat penonton sulit menentukan siapa yang sebenarnya dapat dipercaya.
Nuansa misterius tersebut menjadi daya tarik utama drama yang menggabungkan unsur thriller psikologis dengan konflik emosional.
Menurut laporan Soompi, teaser perdana “Liar” menyoroti situasi yang membuat Min Jun-ho dan Kang Ji-seon saling berhadapan ketika mereka berusaha membuktikan versi masing-masing mengenai sebuah kejadian.
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Jawa Pos
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