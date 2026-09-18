Reuni di Emmy 2026, Jaclyn Smith Bicara soal Masa Depan Charlie’s Angels 

JawaPos.com – Bintang “Charlie’s Angels” Jaclyn Smith jadi sorotan setelah tampil bersama Kate Jackson dan Cheryl Ladd dalam reuni spesial di Emmy Awards 2026.
Ketiganya hadir untuk memperingati 50 tahun serial ikonik tersebut sekaligus memberikan penghormatan kepada mendiang Farrah Fawcett. Reuni ini menjadi salah satu momen nostalgia yang menarik perhatian penonton setelah serial tersebut pertama kali tayang pada 1976.
Ketiga pemeran Angel juga mengenang perjalanan panjang Charlie’s Angels dan dampaknya terhadap budaya populer. Smith, Jackson, dan Ladd tampil di atas panggung untuk mempersembahkan penghargaan Outstanding Drama Series, yang kemudian dimenangkan The Pitt.
Mereka juga menyampaikan penghormatan kepada Fawcett, salah satu pemeran original yang meninggal dunia pada 2009.
Menurut laporan Variety, pembicaraan mengenai masa depan Charlie’s Angels juga kembali mencuat, termasuk pengalaman Smith terkait upaya menghidupkan kembali waralaba tersebut melalui proyek film.
Meski serial ini telah melahirkan film layar lebar pada 2000 dan sekuelnya pada 2003, serta reboot pada 2019, upaya untuk membawa kembali nuansa original ke layar lebar tidak semuanya berjalan sesuai rencana.
Charlie’s Angels pertama kali dibintangi Smith, Jackson, dan Fawcett. Setelah Fawcett meninggalkan serial usai musim pertama, Cheryl Ladd bergabung sebagai Kris Munroe dan kemudian menjadi salah satu wajah penting dalam serial tersebut.
Smith menjadi satu-satunya Angel dari trio utama yang tampil sepanjang lima musim. Serial ini sendiri memperoleh empat nominasi Emmy selama penayangannya.
Reuni 2026 tersebut juga bukan kali pertama para pemeran Charlie’s Angels kembali bersama. Smith, Jackson, dan Ladd sebelumnya telah tampil dalam acara PaleyFest di Los Angeles untuk merayakan ulang tahun ke-50 serial tersebut.
Sebelumnya, Smith, Jackson, dan Fawcett juga pernah reuni di Emmy Awards 2006 ketika memberikan penghormatan kepada produser serial, Aaron Spelling.
Warisan Charlie’s Angels masih terus hidup melalui berbagai generasi. Selain serial original, waralaba tersebut telah diadaptasi menjadi film dan sejumlah proyek televisi.
Reuni Smith, Jackson, dan Ladd di Emmy 2026 pun kembali memperlihatkan kuatnya nostalgia terhadap tiga karakter Angel yang menjadi bagian penting dalam sejarah televisi Amerika.
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