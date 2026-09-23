Jimin BTS Raih Sertifikasi Platinum RIAJ di Jepang Lewat Lagu “Who”

Jimin (x @kchartsmaster)
JawaPos.com – Jimin BTS torehkan pencapaian mengesankan melalui aktivitas solonya. Lagu “Who” resmi mendapatkan sertifikasi Platinum dari Recording Industry Association of Japan (RIAJ) setelah mencatat lebih dari 100 juta streaming di Jepang. Menurut laporan Soompi, pencapaian ini menjadi sertifikasi Platinum streaming pertama Jimin untuk lagu solonya di Jepang.
Sertifikasi tersebut diberikan berdasarkan sistem yang diterapkan RIAJ sejak 2020 untuk mengukur performa lagu melalui layanan streaming.
Dalam sistem tersebut, sebuah lagu mendapatkan sertifikasi Silver setelah mencapai 30 juta streaming, Gold pada 50 juta streaming, dan Platinum ketika berhasil menembus angka 100 juta streaming.
Dengan pencapaian “Who”, Jimin semakin memperkuat rekam jejaknya sebagai solois di pasar musik Jepang. Lagu tersebut berhasil mempertahankan popularitasnya hingga mampu mengumpulkan angka streaming yang sangat besar sejak dirilis.
“Who” bukanlah karya pertama Jimin yang memperoleh sertifikasi Platinum di Jepang. Sebelumnya, album debut solonya “FACE” juga telah mendapatkan sertifikasi Platinum, sehingga pencapaian terbaru ini menambah daftar prestasi penting dalam perjalanan karier solonya.
“Who” sendiri merupakan salah satu lagu yang menonjol dalam aktivitas solo Jimin dan mendapat perhatian luas dari penggemar BTS di berbagai negara. Kesuksesan streaming di Jepang menunjukkan bahwa daya tarik musik Jimin tetap kuat di luar Korea Selatan.
Pencapaian ini sekaligus menjadi kabar membanggakan bagi ARMY, khususnya di Jepang. Dengan “Who” yang kini telah melewati 100 juta streaming, Jimin berhasil mencatatkan tonggak baru sebagai solois sekaligus memperluas deretan prestasinya di industri musik internasional.
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