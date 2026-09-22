Makin Sukses! Sertifikasi Platinum RIAJ Pertama untuk Streaming Solo di Jepang diraih Jimin BTS

JawaPos.com – Bersinar di dunia musik dan makin sukses, Jimin anggota boygrup Korea BTS telah meraih status platinum di Jepang loh.

Dikutip dari Soompi, Selasa (22/9), Recording Industry Association of Japan (RIAJ) menerapkan sistem sertifikasi baru untuk streaming lagu secara daring, pada tahun 2020

Menariknya, hal itu sebagai pelengkap sistem sertifikasi yang sudah ada untuk pengiriman album fisik dan penjualan unduhan digital.

Kemudian, dalam sistem baru ini, lagu mendapatkan sertifikasi perak setelah mencapai 30 juta stream, emas pada 50 juta stream, dan platinum pada 100 juta stream.

Kabarnya, di bulan ini, Jimin meraih sertifikasi platinum resmi untuk lagu solo hit-nya, Who, yang kini telah melampaui 100 juta stream di Jepang.

Yang jadi hal menarik, Who merupakan lagu solo pertama Jimin yang meraih status platinum untuk kategori streaming di Jepang.

Memiliki kepopuleran, sebelumnya ia telah mendapatkan sertifikasi platinum untuk album debut solonya, FACE.

Grup BTS pernah merilis sebuah seri dokumenter BTS ‘BREAK THE SILENCE’ yang disukai penggemarnya.

Idol asal Korea Selatan, Park Ji-min, meraih kesuksesan internasional pada akhir tahun 2010-an dan awal 2020-an sebagai anggota grup K-pop fenomenal, BTS.