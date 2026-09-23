Mengusung Seni Korea, BTS Merilis Merchandise 'ARIRANG' yang Baru

BTS merilis merchandise dengan budaya Korea. (HYBE) JawaPos.com - BTS memadukan warisan budaya dengan budaya pop modern secara harmonis, dalam koleksi merchandise terbarunya. BTS mengintegrasikan seni rakyat tradisional Dinasti Joseon munjado, ke dalam semesta visual album studio kelima mereka, 'ARIRANG.' HYBE mengatakan pada hari Selasa (22/9), bahwa koleksi merchandise BTS DALMAJUNG 2026 akan mulai dijual pada hari Selasa. Merchandise akan dijual dengan toko pop-up dibuka pada hari yang sama, di HYBE Yongsan di Seoul.

Koleksi ini menandai seri DALMAJUNG keempat, serta kolaborasi kedua antara HYBE dengan National Museum Foundation of Korea, menyusul kolaborasi mereka pada tahun 2024 melalui MU:DS, merek souvenir museum tersebut.

Koleksi tahun ini mengambil inspirasi dari munjado, sebuah genre seni lukis rakyat era Joseon yang memadukan gambar-gambar dekoratif, ke dalam atau menempatkannya di sekeliling guratan karakter Tiongkok.

Para desainer juga mengambil inspirasi dari 'Aliens' yang merupakan, sebuah lagu dalam album 'ARIRANG' dengan menggunakan lirik heungjeukdaegil, sebagai motif utama.

Heungjeukdaegil mengandung makna, bahwa kemalangan yang tampak nyata pada akhirnya dapat berubah menjadi keberuntungan besar.

Koleksi ini menghubungkan tema tersebut dengan simbol-simbol tradisional yang melambangkan kebahagiaan, umur panjang, dan keberuntungan, serta menghadirkan produk-produk yang dirancang untuk memancarkan harapan akan kehidupan sehari-hari yang damai dan penuh keberuntungan.

Di antara 13 produk yang direncanakan terdapat sapu meja mini, toples keramik, magnet pembawa keberuntungan berbentuk ikan pollock, kantong kecil yang menyerupai toples tersebut, serta kantong gonggi tradisional berisi tujuh batu permainan.

Desain-desain tersebut memadukan gambar burung bangau, rusa, awan, dan simbol-simbol lain yang terkait dengan sepuluh simbol panjang umur tradisional, dengan tiga kata yang berkaitan dengan BTS dan albumnya yaitu BTS, ARIRANG, dan heungjeukdaegil.

National Museum Foundation of Korea menyatakan, bahwa organisasi-organisasi tersebut memutuskan untuk melanjutkan kerja sama mereka, setelah proyek tahun 2024 mereka turut memperkenalkan warisan budaya Korea melalui cendera mata BTS.

"Melanjutkan kesuksesan bermakna dari seri 'Dalmajung' yang diluncurkan, pada tahun 2024 melalui kolaborasi pertama kami dengan HYBE dalam mempromosikan, keindahan dan keunggulan warisan budaya Korea di luar negeri, kami kembali melanjutkan kerja sama ini pada tahun ini," ujar Choung Yong Suk, Presiden National Museum Foundation of Korea.

"Ke depannya, kami akan secara aktif mencari peluang di mana nilai merek para artis dan nilai warisan budaya kami dapat bersinar bersama," tambahnya seperti yang dikutip dari Korea Times.

Pop-up HYBE Yongsan akan berlangsung hingga tanggal 11 Oktober, sementara merchandise juga akan dijual melalui Weverse Shop dan toko suvenir Museum Nasional Korea.

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