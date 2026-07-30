Jersey Jimin BTS Setara dengan Harga Lelang Bola yang Digunakan Saat Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Jersey yang dikenakan oleh Jimin BTS, selama pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia FIFA 2026 terjual seharga Rp1,98 miliar.

Harga jersey Jimin BTS merupakan nominal tertinggi yang dicapai, dalam lelang amal yang diadakan di Amerika Serikat tersebut.

Menurut media olahraga Amerika Serikat, The Athletic, pada hari Selasa (28/7) waktu setempat, lelang daring yang berjudul One Goal: A FIFA Global Citizen Education Fund Auction, telah berakhir setelah berlangsung selama seminggu menyusul berakhirnya turnamen sepak bola internasional.

Acara amal tersebut diselenggarakan oleh Christie, lelang tersebut berhasil mengumpulkan total 652.630 dolar atau sekitar Rp11,8 miliar, seperti yang dikutip dari Korea Times.

Barang terlaris adalah jersey yang dikenakan Jimin, saat penampilan paruh waktu di final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina, yang diadakan pada tanggal 19 Juli di Stadion MetLife di New Jersey.

Christie memperkirakan jersey tersebut akan terjual antara 3.000 dolar dan 5.000 dolar (Rp54,2 juta dan Rp90,4 juta), tetapi akhirnya terjual seharga $110.000 ( Rp1,98 miliar), jauh melebihi ekspektasi.

Bola pertandingan resmi FIFA yang digunakan di final juga terjual dengan harga yang sama yaitu Rp1,98 miliar.

Barang-barang yang dikenakan anggota BTS lainnya juga menarik tawaran yang kuat.

Syal yang dikenakan V dan jaket yang dikenakan Jungkook masing-masing dijual seharga 46.200 dolar (Rp835 juta).