Hong Seung-hee dan Jung Yong-hwa Hadir dalam Romansa Unik Oh My Guard

hong seung hee (x @viumalaysia)
JawaPos.com – Hong Seung-hee dan Jung Yong-hwa hadirkan kisah romantis yang tidak biasa melalui drama terbaru Oh My Guard.
Drama ini mengisahkan seorang aktris papan atas yang memiliki rahasia fatal dan seorang perempuan misterius yang yakin bahwa dirinya merupakan pemeran utama dalam drama sang aktor.
Menurut laporan Soompi, drama tersebut telah memperkenalkan poster utama yang menampilkan konsep unik dengan batas antara dunia drama dan kenyataan yang dibuat seolah-olah kabur.
Jung Yong-hwa berperan sebagai Uhm Tae-bong, aktor Hallyu papan atas yang dikenal sebagai spesialis drama romantis. Ia memiliki penampilan menarik, kemampuan akting, serta kepercayaan diri tinggi, tetapi ada satu rahasia besar yang tidak boleh diketahui publik.
Salah satu keunikan karakternya adalah Tae-bong selalu menghindari adegan ciuman, sebuah kebiasaan yang semakin membuat sosoknya menarik untuk diselidiki.
Hong Seung-hee memainkan Oh Hae-ra, perempuan misterius yang mengalami kecelakaan hingga kemudian percaya bahwa dirinya adalah Cha Hong-doo, karakter utama perempuan dalam drama yang dibintangi Tae-bong.
Perubahan ini membuat Hong Seung-hee harus memperlihatkan dua sisi karakter yang sangat berbeda, dari Hae-ra yang pemalu dan mudah ketakutan hingga Hong-doo yang berani dan tidak gentar menghadapi siapa pun.
Poster yang dirilis semakin memperkuat konsep tersebut. Dalam salah satu poster, Uhm Tae-bong terlihat berada di dalam layar televisi sementara Oh Hae-ra berdiri di luarnya. Hae-ra bahkan terlihat memeluk televisi yang menampilkan sang aktor dengan senyum penuh kebahagiaan.
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