Setelah 4 Tahun Menunggu, Drama Jung Yong Hwa dan Hong Seung Hee Akhirnya Tayang

jung yong hwa dan hong seung hee (x @soompi)
JawaPos.com – Drama “It’s You, Regardless” dapat kepastian jadwal tayang setelah menunggu lebih dari empat tahun. Drama yang mempertemukan Jung Yong Hwa CNBLUE dan Hong Seung Hee ini sebelumnya telah menyelesaikan proses syuting sejak paruh pertama 2022. Namun, penayangannya tertunda karena belum mendapatkan platform penyiaran yang tepat.
Penantian panjang tersebut akhirnya berakhir. Drama ini dijadwalkan tayang perdana melalui saluran kabel Lifetime pada 24 Oktober 2026. Kepastian tersebut menjadi kabar yang cukup menarik bagi penggemar karena proyek ini telah lama dinantikan sejak proses produksinya rampung.
“It’s You, Regardless” hadirkan kisah romansa yang tidak biasa. Ceritanya berpusat pada seorang aktor pria yang memiliki kelemahan fatal dalam dirinya dan seorang perempuan misterius yang meyakini bahwa dirinya adalah pemeran utama dalam sebuah drama. Pertemuan keduanya kemudian membawa hubungan yang sulit ditebak dan penuh kejutan.
Menurut laporan Soompi, Jung Yong Hwa dan Hong Seung Hee dipercaya sebagai pemeran utama dalam drama tersebut.
Keduanya akan membawa karakter dengan kepribadian yang berbeda, sehingga kisah percintaan yang terjalin diperkirakan tidak akan berjalan seperti romansa pada umumnya.
Bagi Jung Yong Hwa, drama ini menjadi proyek yang menarik untuk dinantikan setelah sejumlah penampilannya di layar kaca.
Sementara itu, Hong Seung Hee juga akan menunjukkan sisi akting yang berbeda melalui karakter perempuan misterius yang memiliki keyakinan unik tentang kehidupannya sendiri.
Dengan konsep romansa yang tidak terduga, pasangan utama yang menarik, serta perjalanan panjang selama lebih dari empat tahun sebelum akhirnya dirilis, It’s You, Regardless menjadi salah satu drama Korea yang patut masuk daftar tontonan. Drama ini mulai tayang pada 24 Oktober 2026 di Lifetime.
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