Dalam Drama Oh My Guard, Jung Yong Hwa CNBLUE Menjadi Aktor Ternama, Simak Kisahnya

JawaPos.com - Tahukah kamu, Jung Yong Hwa CNBLUE akan menunjukkan kehebatannya dalam drama Korea bertajuk Oh My Guard loh.

Dikutip dari Soompi, Rabu (23/9), drama romantic ini telah merilis foto yang membuat penasaran, menceritakan antara Uhm Tae Bong (Jung Yong Hwa), seorang aktor papan atas dengan kekurangannya

Kemudian ia bertemu Oh Hae Ra (Hong Seung Hee), seorang wanita misterius yang meyakini dirinya adalah Cha Hong Doo, pemeran utama wanita dalam drama sang aktor.

Nantinya Jung Yong Hwa menjadi bintang papan atas dunia bernama Uhm Tae Bong, seorang ahli drama romansa ternama yang selalu menolak syuting adegan ciuman.

Meski memiliki rahasia, ia lahir dengan kepercayaan diri tinggi akan ketampanan dan kemampuan aktingnya.

Karakter karismatik yang ia miliki membuatnya mampu melontarkan candaan serta memiliki sisi komedi tersendiri

Dalam foto, Uhm Tae Bong menunjukkan ekspresinya yang tampak acuh tak acuh namun tenang memancarkan kepercayaan diri.