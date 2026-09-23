Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Rabu, 23 September 2026 | 16.11 WIB

Dalam Drama Oh My Guard, Jung Yong Hwa CNBLUE Menjadi Aktor Ternama, Simak Kisahnya

Jung Yong Hwa CNBLUE. (Soompi) - Image

Jung Yong Hwa CNBLUE. (Soompi)

JawaPos.com - Tahukah kamu, Jung Yong Hwa CNBLUE akan menunjukkan kehebatannya dalam drama Korea bertajuk Oh My Guard loh.

Dikutip dari Soompi, Rabu (23/9), drama romantic ini telah merilis foto yang membuat penasaran, menceritakan antara Uhm Tae Bong (Jung Yong Hwa), seorang aktor papan atas dengan kekurangannya

Kemudian ia bertemu  Oh Hae Ra (Hong Seung Hee), seorang wanita misterius yang meyakini dirinya adalah Cha Hong Doo, pemeran utama wanita dalam drama sang aktor.

Nantinya Jung Yong Hwa menjadi bintang papan atas dunia bernama Uhm Tae Bong, seorang ahli drama romansa ternama yang selalu menolak syuting adegan ciuman.

Meski memiliki rahasia, ia lahir dengan kepercayaan diri tinggi akan ketampanan dan kemampuan aktingnya.

Karakter karismatik yang ia miliki membuatnya mampu melontarkan candaan serta memiliki sisi komedi tersendiri

Dalam foto, Uhm Tae Bong menunjukkan ekspresinya yang tampak acuh tak acuh namun tenang memancarkan kepercayaan diri.

Tampak sempurna berubah secara tak terduga saat muncul sosok Oh Hae Ra, seorang wanita aneh yang sangat yakin bahwa dirinya adalah pemeran utama wanita dalam drama sang aktor.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Lee Jung-shin CNBLUE Dikonfirmasi Bintangi Drama Romantis Baru - Image
Entertainment

Lee Jung-shin CNBLUE Dikonfirmasi Bintangi Drama Romantis Baru

Senin, 24 Agustus 2026 | 04.59 WIB

Setelah 4 Tahun Menunggu, Drama Jung Yong Hwa dan Hong Seung Hee Akhirnya Tayang - Image
Music & Movie

Setelah 4 Tahun Menunggu, Drama Jung Yong Hwa dan Hong Seung Hee Akhirnya Tayang

Sabtu, 12 September 2026 | 05.42 WIB

Lee Se Young, Jung Yong Hwa, DK SEVENTEEN, dan Yena Jadi MC Reality Show "Love Against Time"  - Image
Infotainment

Lee Se Young, Jung Yong Hwa, DK SEVENTEEN, dan Yena Jadi MC Reality Show "Love Against Time" 

Rabu, 15 Juli 2026 | 05.15 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

5

Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu

8

10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara

9

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

10

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore