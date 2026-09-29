Park You Na Akhirnya Terpikat pada Bintang Top Jung Yong Hwa, Simak Kisahnya dalam Oh My Guard

JawaPos.com - Jadi rekomendasi tontonan di waktu senggang, drama Korea Oh My Guard akan diperankan Park You Na.

Dilansir dari Soompi, Selasa (29/9), kisah cinta tak terduga antara Uhm Tae Bong (Jung Yong Hwa dari CNBLUE), dan Oh Hae Ra (Hong Seung Hee), akan dihadirkan di drama ini.

Hong Seung Hee merupakan seorang wanita misterius yang meyakini dirinya adalah Cha Hong Doo, tokoh utama wanita dalam drama sang aktor.

Rencananya Park You Na berperan sebagai Song Na Ri, seorang aktris sekaligus anggota grup idola Wanita, ia bertekad untuk diakui karena kemampuan aktingnya.

Telah lama di dunia hiburan, ia adalah aktris yang sangat berdedikasi dan berlatih begitu keras hingga naskah-naskahnya sampai usang.

Song Na Ri mulai menaruh hati pada Uhm Tae Bong (Jung Yong Hwa) setelah bekerja sama di berbagai proyek

Ia juga menyadari bahwa pria itu adalah sosok yang mengakui ketulusan dan dedikasinya sebagai seorang aktris.

Senyum cerah Song Na Ri tatapan penuh percaya dirinya mencerminkan keyakinan diri seorang bintang papan atas, sementara foto lainnya menampilkan dirinya dengan dahi berkerut.

Meskipun Song Na Ri tampil percaya diri di atas panggung maupun di lokasi syuting, ia hanya menunjukkan sisi dirinya yang lebih terbuka dan rentan di hadapan Uhm Tae Bong.