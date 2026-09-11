Make Me Tingle Umumkan Jadwal Tayang, Romansa Unik Nam Ji Hyun dan Kim Jae Yeong Segera Dimulai

make me tingle (x @tang_kira)
JawaPos.com – Drama terbaru “Make Me Tingle” umumkan jadwal tayang. Dengan genre romantic comedy dengan sentuhan coming-of-age, drama ini mempertemukan Nam Ji Hyun dan Kim Jae Yeong dalam kisah dua orang dengan pandangan yang bertolak belakang mengenai cinta dan hubungan. Drama tersebut dijadwalkan mulai tayang pada 15 Oktober 2026.
Nam Ji Hyun memerankan Gong Yeon Su, seorang marketer yang tumbuh dalam keluarga tradisional dan sangat menjunjung tinggi sopan santun serta aturan. Ia memiliki prinsip konservatif dalam urusan cinta dan selama ini menjalani kehidupan sesuai standar yang diyakininya.
Namun, semuanya mulai berubah setelah sebuah pertemuan tak terduga membawanya masuk ke dunia perusahaan yang bergerak di bidang sex toy.
Kim Jae Yeong berperan sebagai Dokgo Dal, CEO perusahaan rintisan sex toy yang memiliki pandangan sangat berbeda tentang cinta. Ia menganggap hubungan dan seks sebagai sesuatu yang sederhana, sementara cinta baginya hanyalah ilusi yang dipengaruhi hormon.
Di balik sikap dinginnya, Dokgo Dal ternyata menyimpan kesepian akibat pengalaman masa lalu yang membuatnya sulit membuka hati.
Menurut laporan Soompi, perbedaan prinsip antara Gong Yeon Su dan Dokgo Dal menjadi sumber utama konflik sekaligus daya tarik drama.
Keduanya pertama kali terlibat melalui hubungan profesional antara pengiklan dan agensi, tetapi pertemuan tersebut perlahan berkembang menjadi hubungan yang tidak terduga.
Cuplikan pembacaan naskah juga memperlihatkan chemistry keduanya melalui aksi saling berdebat yang justru menghadirkan nuansa romantis.
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