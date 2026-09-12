Penuh Ketegangan, Intip Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin di Drama The Perfect Lie

JawaPos.com – Aksi Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin akan dapat disaksikan penggemar dalam drama Korea bertajuk The Perfect Lie

Dikutip dari Soompi, Sabtu (12/9), karya sutradara Jo Young Min ini akan menampilkan kisah seorang pria dan wanita dengan pemahaman bertolak belakang mengenai ingatan yang sama.

Kedua pemeran sebelumnya bekerja sama di serial hits yang disukai penggemar, Dr. Romantic, sepuluh tahun yang lalu.

Terlihat dalam teaser cuplikan Kang Ji Sun (Seo Hyun Jin) dan Min Joon Ho (Yoo Yeon Seok) yang sedang menikmati kencan pertama

Namun, suasana romantis itu tiba-tiba berubah drastis saat terdengar suara Kang Ji Sun berkata, "Dalam semalam, dunia tiba-tiba berubah seolah-olah itu hanyalah sebuah kebohongan."

Saling jatuh cinta, mereka kemudian bergantian duduk di ruangan interogasi polisi, memberikan keterangan yang saling bertentangan mengenai insiden yang sama.

Kang Ji Sun bersikeras, "Aku sungguh-sungguh, ini bukan kebohongan!" sementara itu, Min Joon Ho menegaskan, "Ini hanya kesalahpahaman!"

Min Joon Ho kemudian berteriak melalui telepon, "Tolong hentikan kebohongan konyol itu!" Kang Ji Sun yang tampak murka berkata dengan nada mengancam, "Jika telah melakukan sesuatu, kau harus menanggung akibatnya.

Teaser tersebut ditutup dengan suara seseorang yang menyatakan, "Di antara kalian berdua, orang yang berbohong adalah kau."