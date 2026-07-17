New Recruit 4 Rilis Foto Script Reading, Kehidupan Park Min Seok Makin Penuh Kekacauan 

New Recruit 4 (x @soompi)

JawaPos.com – Drama New Recruit 4 akhirnya membagikan momen sesi pembacaan naskah (script reading) yang menandai dimulainya musim terbaru.

Dilansir dari soompi, drama komedi hitam bertema militer ini kembali mengangkat kisah kehidupan para prajurit muda Korea Selatan dengan balutan humor satir, konflik, dan dinamika yang dekat dengan realitas.

Melanjutkan perjalanan Park Min Seok yang diperankan Kim Min Ho. Kini naik pangkat menjadi kopral, Min Seok berharap kehidupannya di barak menjadi lebih tenang.

Namun harapan tersebut pupus ketika seorang rekrutan baru yang misterius dan komandan batalion baru hadir, membawa perubahan besar yang mengguncang keseimbangan satuan.

Kim Min Ho kembali menunjukkan pesonanya sebagai Park Min Seok, sosok prajurit yang berusaha beradaptasi dengan status barunya di antara para senior.

Sementara itu, Kim Dong Jun kembali memerankan Jeon Se Gye, aktor ternama yang kini telah bertransformasi menjadi prajurit yang sepenuhnya menyatu dengan kehidupan militer.

Oh Dae Hwan kembali sebagai Komandan Kompi Jo Baek Ho yang dikenal hangat dan penuh perhatian, sedangkan Lee Hyun Kyun memerankan Komandan Batalion Byun Hyuk Jin yang membawa semangat reformasi budaya barak.

Kehadiran Lee Won Jung sebagai rekrutan baru Kim Hyun Wook juga diprediksi menjadi salah satu pusat perhatian karena karakter tersebut menyimpan banyak misteri.

Musim terbaru akan menghadirkan "gangguan besar" yang mengguncang ketenangan Park Min Seok setelah menjadi senior.

Berbagai krisis tak terduga akan menguji para karakter sekaligus menghadirkan humor yang lebih segar dan relevan, lengkap dengan konflik khas kehidupan wajib militer Korea Selatan.

Dengan deretan pemain lama yang kembali, tambahan karakter baru, serta cerita yang diklaim lebih dinamis, New Recruit 4 diharapkan mampu melanjutkan kesuksesan musim-musim sebelumnya.