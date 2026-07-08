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Leni Setya Wati
Kamis, 9 Juli 2026 | 06.50 WIB

Sana TWICE Resmi Debut Akting, Bintangi Film Bersama Sato Takeru

sana twice dan sato takeru (x @twicepopbase) - Image

sana twice dan sato takeru (x @twicepopbase)

JawaPos.com – Sana TWICE dikabarkan akan memulai jejak kariernya sebagai aktris melalui sebuah film yang mempertemukannya dengan aktor ternama Jepang, Sato Takeru. Kabar ini disambut antusias oleh para penggemar.

Berdasarkan laporan eksklusif OSEN, Sana telah terpilih sebagai pemeran utama wanita dalam film berjudul Nyang-i, sebuah proyek produksi bersama Korea Selatan dan Jepang. Film ini juga akan dibintangi oleh Sato Takeru sebagai pemeran utama pria.

Film Nyang-i berlatar kisah yang menggabungkan romansa dan emosi, sekaligus menjadi proyek yang bertujuan mempererat kerja sama industri perfilman Korea dan Jepang.

Kehadiran Sana sebagai pemeran utama pun menjadi sorotan karena ini merupakan debut akting pertamanya di layar lebar setelah sukses berkarier sebagai idol bersama TWICE.

Sementara itu, Sato Takeru dikenal sebagai salah satu aktor papan atas Jepang yang telah membintangi berbagai film dan drama populer.

Pengalamannya di dunia akting diperkirakan akan berpadu dengan pesona alami Sana, sehingga menciptakan chemistry yang dinantikan oleh penggemar di kedua negara.

Meski detail alur cerita serta jadwal penayangan masih dirahasiakan, kabar ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Banyak penggemar mengaku tidak sabar menyaksikan kemampuan akting Sana dari seorang idol menjadi aktris, sekaligus menantikan kolaborasinya dengan Sato Takeru dalam proyek berskala internasional tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
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