Sana TWICE Siap Debut Akting, Bakal Adu Peran dengan Takeru Satoh

Sana TWICE akan main film. (Instagram @m.by__sana)

JawaPos.com - Salah satu anggota TWICE Sana akan membuka babak baru dalam perjalanan karirnya.

Setelah hampir 11 tahun dikenal sebagai idol K-pop pelantun lagu Feel Special itu akan melakukan debut akting melalui sebuah film layar lebar.

Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh JYP Entertainment pada 8 Juli 2026. Agensi menyatakan bahwa Sana telah menerima tawaran untuk membintangi film produksi Korea Selatan dan Jepang yang berjudul Nyangi (judul sementara).

"Sana akan melakukan debutnya di layar lebar. Dia telah menerima tawaran untuk membintangi film produksi bersama Korea-Jepang mendatang ' Nyangi ' (judul sementara)," tulis JYP dikutip dari Allkpop.

Film tersebut menjadi proyek akting pertama Sana sejak debut bersama TWICE pada Oktober 2015.

Selama ini, penyanyi kelahiran Osaka Jepang banyak berfokus pada aktivitas musik bersama TWICE maupun subunit Jepang mereka, MISAMO.

Debut akting Sana langsung mencuri perhatian karena ia akan dipasangkan dengan aktor populer Jepang, Takeru Satoh.

Nama Satoh sudah dikenal luas oleh penggemar drama dan film Asia termasuk lewat perannya sebagai Kenshin Himura dalam seri film Rurouni Kenshin.

Menariknya, ini bukan kali pertama Sana dan Takeru Satoh bekerja sama. Sebelumnya, sang aktor pernah tampil dalam konten teaser album debut MISAMO bertajuk Masterpiece.

Menurut informasi yang beredar, proses syuting film dijadwalkan berlangsung pada paruh kedua tahun 2026.

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