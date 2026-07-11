Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Sischa Widya Maharani
Sabtu, 11 Juli 2026 | 14.23 WIB

Sana TWICE Siap Debut Akting, Bakal Adu Peran dengan Takeru Satoh

Sana TWICE akan main film. (Instagram @m.by__sana)

 

 
 
JawaPos.com - Salah satu anggota TWICE Sana akan membuka babak baru dalam perjalanan karirnya. 
 
Setelah hampir 11 tahun dikenal sebagai idol K-pop pelantun lagu Feel Special itu akan melakukan debut akting melalui sebuah film layar lebar.
 
Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh JYP Entertainment pada 8 Juli 2026. Agensi menyatakan bahwa Sana telah menerima tawaran untuk membintangi film produksi Korea Selatan dan Jepang yang berjudul Nyangi (judul sementara).
 
"Sana akan melakukan debutnya di layar lebar. Dia telah menerima tawaran untuk membintangi film produksi bersama Korea-Jepang mendatang ' Nyangi ' (judul sementara)," tulis JYP dikutip dari Allkpop.
 
Film tersebut menjadi proyek akting pertama Sana sejak debut bersama TWICE pada Oktober 2015. 
 
Selama ini, penyanyi kelahiran Osaka Jepang banyak berfokus pada aktivitas musik bersama TWICE maupun subunit Jepang mereka, MISAMO.
 
Debut akting Sana langsung mencuri perhatian karena ia akan dipasangkan dengan aktor populer Jepang, Takeru Satoh. 
 
Nama Satoh sudah dikenal luas oleh penggemar drama dan film Asia termasuk lewat perannya sebagai Kenshin Himura dalam seri film Rurouni Kenshin.
 
Menariknya, ini bukan kali pertama Sana dan Takeru Satoh bekerja sama. Sebelumnya, sang aktor pernah tampil dalam konten teaser album debut MISAMO bertajuk Masterpiece.
 
Menurut informasi yang beredar, proses syuting film dijadwalkan berlangsung pada paruh kedua tahun 2026. 
 
 
***

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Sana TWICE Resmi Debut Akting, Bintangi Film Bersama Sato Takeru - Image
Entertainment

Sana TWICE Resmi Debut Akting, Bintangi Film Bersama Sato Takeru

Kamis, 9 Juli 2026 | 06.50 WIB

Pernah Dilecehkan Verbal, Nam Jihyun 4Minute Ceritakan Pengalaman Saat Debut Akting  - Image
Infotainment

Pernah Dilecehkan Verbal, Nam Jihyun 4Minute Ceritakan Pengalaman Saat Debut Akting 

Minggu, 8 Maret 2026 | 18.12 WIB

Usai Tuduhan Bullying, Kim So Hye IOI Kembali Berakting di Drama The Practical Guide to Love - Image
Music & Movie

Usai Tuduhan Bullying, Kim So Hye IOI Kembali Berakting di Drama The Practical Guide to Love

Minggu, 8 Maret 2026 | 15.17 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

6

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

7

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

8

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

9

Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore